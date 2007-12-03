صادرات غیرنفتی از 10 میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در گزارشی اعلام کرد: وزن کالاهای صادر شده در این مدت 21 میلیون و 250 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/11 درصد رشد داشت. وزن و ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در هشت ماهه اول سال گذشته 18 میلیون و 980 هزار تن و 8 میلیارد و 882 میلیون دلار بود.

بنابراین گزارش از میزان کل صادرات غیرنفتی 37 میلیون دلار از محل تجارت چمدانی و 225 میلیون دلار از طریق بازارچه‌های مرزی صورت گرفته است.

میزان صادرات میعانات گازی در این مدت 5 میلیارد و 94 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3/65 درصد افزایش داشت.

این گزارش حاکی است، پسته تازه یا خشک کرده با 689 میلیون و 400 هزار دلار و با اختصاص 9/6 درصد از کل ارزش صادرات عمده‌ترین کالای صادراتی کشور در این مدت بود. پس از آن پروپان مایع شده با 688 میلیون دلار و بوتان مایع شده با 458 میلیون دلار قرار دارند. مجموع صادرات پروپان و بوتان مایع شده در این مدت یک میلیارد و 146 میلیون دلار بود و 5/11 درصد از کل ارزش صادرات به دو کالای یاد شده اختصاص دارد.

همچنین سایر مخلوط هیدروکربورهای بودار با 409 میلیون و 800 هزار دلار و با اختصاص 1/4 درصد و متانول با 298 میلیون و 400 هزار دلار و 9/2 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این گزارش حاکی است، فرش و سایر کف‌پوش‌های نسجی با 6/2 درصد، کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده با 4/2 درصد، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج با 3/2 درصد سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی به شکل مایع شده با 2/2 درصد و گرید نساجی با 1/2 درصد دیگر اقلام عمده صادراتی کشورمان در این مدت بوده‌اند.

در مجموع ده قلم کالای یاد شده 2/37 درصد از کل ارزش و 8/25 درصد از کل وزن صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

بنابراین گزارش در هشت ماهه اول امسال بیشترین میزان صادرات کشورمان به امارات متحده عربی اختصاص یافت.

در این مدت 3 میلیون و 384 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 469 میلیون دلار به این کشور صادر شد و 9/15 درصد از وزن و 7/14 درصد از ارزش صادرات کشورمان را به خود اختصاص داد. عراق با یک میلیارد و 15 میلیون دلار و با اختصاص 4/9 درصد، چین با 784 میلیون دلار و 8/7 درصد، ژاپن با 7/651 میلیون دلار و 5/6 درصد و هند با 521 میلیون دلار و 2/5 درصد رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

در مجموع 3/64 درصد از وزن و 4/44 درصد از ارزش صادرات کشور در هشت ماهه اول سال جاری به پنج کشور یاد شده اختصاص یافت.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت 26 میلیون و 35 هزار تن کالا به ارزش 29 میلیارد و 280 میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 4 درصد و به لحاظ ارزش 9/9 درصد افزایش یافته است.

این گزارش حاکی است: بنزین عمده‌ترین کالای وارداتی کشورمان در این مدت بود. به طوری که در هشت ماهه اول سال جاری یک میلیارد و 505 میلیون دلار بنزین وارد کشور شد و 1/5 درصد از کل واردات کشورمان به این کالا اختصاص یافت. شمش از آهن و فولاد غیرممزوج و پروفیل با مقطع I از آهن یا فولاد غیرممزوج به ترتیب با 6/4 درصد و 8/1 درصد سهم از کل ارزش واردات رتبه‌های دوم سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها با اختصاص 7/1 درصد، میله‌های آهنی یا فولادی با 6/1 درصد، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای سواری هر یک با 3/1 درصد، دانه ذرت با 1/1 درصد، برنج نیمه سفید شده با یک درصد و دانه سویا یا حتی خرد شده با اختصاص 9/0 درصد دیگر اقلام عمده وارداتی کشورمان در هشت ماهه اول سال جاری بود.

در مجموع ده قلم کالای یاد شده از لحاظ ارزش 7/20 درصد و از نظر وزن 3/41 درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت بیشترین میزان کالای وارداتی کشورمان از کشور امارات متحده عربی صورت گرفت. در هشت ماهه اول سال جاری 6/25 درصد از وزن و 5/22 درصد از ارزش واردات کشورمان به امارات متحده عربی اختصاص داشت. آلمان با اختصاص 7/11 درصد از کل ارزش، چین با 7/8 درصد، سوئیس با 7/5 درصد و جمهوری کره با 2/5 درصد عمده‌ترین صادرکننده کالا به کشور در طی این مدت بوده‌اند.

براساس این گزارش، در مجموع 2/55 درصد از وزن و 9/53 درصد از ارزش کل واردات کشور در هشت ماهه اول سال جاری به پنج کشور یاد شده اختصاص داشته است.

این گزارش افزوده است: طی مدت یاد شده 23 هزار و 616 دستگاه خودرو سواری به ارزش 473 میلیون و 24 هزار دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 8 هزار و 383 دستگاه و از نظر ارزش 3/72 درصد افزایش یافته است.