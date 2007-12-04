16 هزار طرح در قالب بنگاه های زودبازده در زنجان مصوب شد

نصرالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: این تعداد طرح با اعتبار هشت هزار و 940 هزار ریال طی دوسال مصوب شده و زمینه اشتغال 38 هزار و 291 نفر را فراهم کرده است.

وی با بیان این که مجموع اعتبارات طرحهای بنگاه های زودبازده اقتصادی ابلاغی به ‌استان زنجان معادل شش هزار و660 میلیارد ریال بوده است، یادآور شد: 46 درصد این اعتبارات جهت ایجاد شغل برای بیش ‌از15هزار نفر،عقد قرارداد و یا پرداخت شده است.

ابراهیمی نقش بنگاههای زودبازده اقتصادی و کارآفرین را در ایجاداشتغال مهم ارزیابی کرد وگفت: تاکنون15درصد اعتبارات ابلاغی استان جهت اجرای چهار هزارو50طرح هزینه و با بهره‌برداری از آن‌ها زمینه اشتغال هزار286نفر فراهم شده است.

مشاور استاندار زنجان بیان داشت: استان زنجان به ‌لحاظ نحوه‌ عملکرد و اثر بخشی بنگاه های اقتصادی زودبازده در رده دوم کشوری قرار دارد که این بیانگر توفیق استان در اجرای این طرح بوده است.

ابراهیمی در ادامه نرخ بیکاری در استان زنجان را 1/2 درصد پایین ‌تر از میانگین کشور عنوان کرد و افزود: میانگین نرخ بیکاری کشوری 9/9 درصد است که این رقم 8/7 درصد است.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی استان زنجان برای دور دوم سفر ریاست جمهوری بیان داشت: تلاش می‌کنیم که سفر ریاست جمهوری قبل از پایان سال صورت بپذیرد زیرا به این طریق، بیشترین امکانات برای استان فراهم می‌شود.

ابراهیمی از حضور وزراء در کمیته‌ های برنامه‌ ریزی شهرستانها در دور دوم سفرها خبر داد و افزود: وزراء با حضور در کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان‌ها، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و این تصمیمات را در قالب مصوبه در هیئت دولت مطرح خواهند کرد.

مشاور استاندار زنجان تاکید کرد: زمان دقیقی از سوی نهاد ریاست جمهوری برای دور دوم سفر اعلام نشده و منتظر اعلام زمان نهایی هستیم.