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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۹:۱۱

صادقی در گفتگو با مهر:

تأمین محتوای دینی صداوسیما با جدیت پیگیری می‌شود

تأمین محتوای دینی صداوسیما با جدیت پیگیری می‌شود

رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما با تشریح برنامه های آینده این مرکز ، گفت: تأمین محتوای دینی رسانه در قالب کتاب و نشریه از فعالیتهای مهم این حوزه است که با جدیت پیگیری می‌شود تا برنامه‌های این رسانه از محتوای غنی و ارزشمندی برخوردار باشند .

حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای آینده این مرکز اظهار داشت: برخی از برنامه ها به منظور تأمین نیازهای محتوای دینی رسانه است که این محتوای دینی، در قالب کتابها و نشریات تولید می شوند و مخاطب از آن استفاده می کند.

وی بخش دیگر فعالیتهای مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما را مرتبط با پژوهشهای نظری و مطالعات دین در حوزه رسانه و همچنین پژوهشهای حوزه هنر دینی عنوان کرد.

حجت الاسلام صادقی با تأکید بر اینکه تربیت تجربی هنرپژوهان و اصحاب رسانه جزئی دیگر از برنامه های این مرکز است، یاد آور شد: تولید الگویی محصولات تلویزیونی و ارائه اطلاعات دینی متناسب با نیازهای روز و مناسبتها، برای اصحاب رسانه بخشی دیگر از برنامه های مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما است.

رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما در ادامه از برگزاری همایش " دین و رسانه " در اسفند ماه امسال خبر داد و افزود: همایش اصلی دین و رسانه اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و قرار است مکمل همایش مذکور همایش فرعی" سکولاریزم و تلویزیون" اسفند ماه برگزار شود.

وی هدف از برگزاری این همایش را مطالعات نظری حوزه دین عنوان کرد و گفت: این همایش به عنوان مقدمه ای برای ورود به دین و رسانه لازم است . 

حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: قرار است همایش بین المللی "دین و رسانه" با مشارکت چند سازمان و نهاد چون دانشکده صدا و سیما، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه تهران و مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود که فراخوان آن تا دو یا سه هفته دیگر اعلام می شود.  

کد مطلب 597877

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