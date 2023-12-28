  1. استانها
  2. لرستان
۷ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۰۶

مدیرکل فناوری اطلاعات لرستان مطرح کرد؛

اجرای ۵۶ کیلومتر حفاری برای اجرای پروژه فیبر نوری در دورود

اجرای ۵۶ کیلومتر حفاری برای اجرای پروژه فیبر نوری در دورود

خرم‌آباد - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان از اجرای ۵۶ کیلومتر حفاری برای اجرای پروژه فیبر نوری در شهر دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صارمی امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: پروژه حفاری‌ها و شوت فیبر توسط اپراتور آسیاتک در شهر دورود، اظهار داشت: این پروژه در شهر دورود به طول ۵۶ کیلومتر حفاری و با نصب تعداد 750 FAT و 27 ODC به اتمام رسیده است و اکنون در مرحله شوتینگ فیبر است که در روزهای آینده آماده ارائه سرویس پر سرعت چند صد مگابیتی بر بستر فیبر نوری در حوزه ارتباطات ثابت به همه شهروندان و کسب‌وکارهای شهر دورود است.

وی افزود، پروژه ملی فیبر منازل و کسب‌وکارها موسوم به FTTH از پروژه‌های مهم، زیر ساختی و اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح کشور در دولت سیزدهم است که در استان لرستان نیز این پروژه با همکاری استانداری، فرمانداری‌ها و شهرداران سطح استان در حال اجرا بوده و برابر نامه تا پایان دولت سیزدهم دسترسی همه کاربران و کسب‌وکارها در مناطق شهری استان به این بستر ارتباطی پر سرعت فراهم می‌شود.

کد خبر 5978885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها