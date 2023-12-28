اجرای ۵۶ کیلومتر حفاری برای اجرای پروژه فیبر نوری در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صارمی امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: پروژه حفاری‌ها و شوت فیبر توسط اپراتور آسیاتک در شهر دورود، اظهار داشت: این پروژه در شهر دورود به طول ۵۶ کیلومتر حفاری و با نصب تعداد 750 FAT و 27 ODC به اتمام رسیده است و اکنون در مرحله شوتینگ فیبر است که در روزهای آینده آماده ارائه سرویس پر سرعت چند صد مگابیتی بر بستر فیبر نوری در حوزه ارتباطات ثابت به همه شهروندان و کسب‌وکارهای شهر دورود است.

وی افزود، پروژه ملی فیبر منازل و کسب‌وکارها موسوم به FTTH از پروژه‌های مهم، زیر ساختی و اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح کشور در دولت سیزدهم است که در استان لرستان نیز این پروژه با همکاری استانداری، فرمانداری‌ها و شهرداران سطح استان در حال اجرا بوده و برابر نامه تا پایان دولت سیزدهم دسترسی همه کاربران و کسب‌وکارها در مناطق شهری استان به این بستر ارتباطی پر سرعت فراهم می‌شود.