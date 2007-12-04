27 هزار لامپ حرم مطهر رضوی را روشن می کند

اصغر سیم ریز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از میان 27 هزار لامپ روشن، 17 هزار لامپ کم مصرف، شش هزار لامپ 600 وات دو هزار و 500 ساعته و چهار هزار نوع لامپ مختلف، حرم مطهر را همیشه روشن نگه می دارد.

وی در خصوص تنظیف جار و لوسترهای حرم مطهر اظهار داشت: جار و لوسترهای حرم مطهر روزانه غبار روبی می شود و هر هفته یا دو هفته یکبار نیز شستشو می شوند.

سیم ریز با اشاره به دیگر فعالیت های بخش روشنایی خاطرنشان کرد: این اداره در سه واحد، طراحی و ساخت، تعمیر و نگهداری و تنظیف حرم مطهر فعالیت می کند.

وی ادامه داد: ساخت جار و لوستر متناسب با فضای معنوی حرم مطهر، تعمیر و نگهداری وسایل روشنایی، تعویض لامپهای سوخته، تنظیف کلیه دیوارها، درهای طلا، پنجره و ایوان های داخل حرم مطهر، سیاهپوشی اماکن متبرکه در مراسم خاص، چیدن میز چراغ ها در اعیاد و مناسبت ها و بستن جایگاه در مراسم ویژه از جمله وظایف همکاران ما در این بخش است.

سرپرست اداره روشنایی حرم مطهر رضوی خاطر نشان کرد: وظیفه اصلی این اداره پرنور نگه داشتن این مضجع منور است که به خودی خود منبع روشنایی است و حرم مطهر همیشه نورانی است.