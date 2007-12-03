افزایش 13 درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو در آبان ماه

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس اکباتانی با اعلام آمار مراجعه خودروها در آبان ماه سال گذشته که 47 هزار و 417 دستگاه خودرو بوده است، اظهار داشت: این آمار در مقایسه با آبان ماه سال جاری از رشد 13 درصدی برخوردار بوده که با توجه به 53 هزار و 794 دستگاه خودروی مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی، 36 هزار و 460 دستگاه خودرو در مراجعه اول و 17 هزار و 334 دستگاه خودرو در مراجعه دوم پس از رفع معایب فنی که بعضا شامل عدم تنظیم موتور و خروج گازهای آلاینده از اگزوز و یا اختلال در سیستم ترمزها، کمک فنر و عدم همراستایی محورهای جلو بوده موفق به دریافت برگ معاینه فنی اطمینان از سلامت خودروی خود شده اند.

وی با اشاره به پدیده اینورژن یا وارونگی هوا گفت: با نزدیک شدن به فصل زمستان، وجود این پدیده می تواند سلامت بسیاری از شهروندان را مورد تهدید قرار داده و با توجه به تجربه سالهای گذشته، می تواند موجب افزایش بیماری های قلبی و عروقی در میان آنان از جمله سالمندان و کودکان گردد. لذا امیدوار هستیم تا با اجرایی شدن قانون معاینه فنی خودرو که صاحبان خودروهای شخصی را موظف می کند حداقل سالی یک بار و خودروهای عمومی را حداقل سالی 2 بار جهت آگاهی از چگونگی عملکرد کیفی موتور خودرو خود به مراکز معاینه فنی مراجعه نمایند، بتوانیم از این طریق کمک موثری در کاهش آلودگی هوا داشته باشیم.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران افزود: همچنین بر اساس آمارهای بدست آمده از خودروهای مراجعه کننده به مراکزمکانیزه معاینه فنی در ماه آبان، 34 درصد از خودروها به علت عدم تنظیم موتور خودرو و خروج گازهای آلاینده بسیار خطرناک از جمله مونوکسید کربن، هیدروکربن های خام سبب تشدید آلودگی هوا بوده اند که خوشبختانه بیش از 97 درصد آنها پس از مراجعه مجدد، عیوبات مربوطه را رفع کرده اند.

مهندس اکباتانی در پایان ضمن دعوت از شهروندان جهت مراجعه به مراکز معاینه فنی اعلام کرد: مراکز مکانیزه معاینه فنی در طول هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 16 و روزهای پنج شنبه تا ساعت 12 آماده خدمات رسانی می باشد. همچنین مرکز مکانیزه معاینه فنی بیهقی واقع در میدان آرژانتین در دو شیفت تا ساعت 21 و علاوه بر روزهای اعلام شده، جمعه ها نیز تا ساعت 13 آماده ارائه خدمات به شهروندان محترم می باشد.

وی خاطر نشان کرد:‌ در صورت استقبال بیشتر شهروندان در مراجعه به مراکز معاینه فنی، این آمادگی وجود دارد تا سایر مراکز را نیز برای دو شیفت آماده ارائه خدمات فنی نماییم.