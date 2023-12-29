نمازگزاران بهابادی حماسه ۹ دی را گرامی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن نهم دی و دهه بصیرت، نمازگزاران شهرستان بهاباد امروز در نمازجمعه با سر دادن شعارهایی، حماسه ۹ دی و دهه بصیرت را گرامی داشتند و جنایات صهیونیست‌ها و آمریکا را در فلسطین و غزه محکوم کردند.

نمازگزاران پلاکاردها و دست نوشته‌هایی با مضمون «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» و «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست» در دست داشتند و پیر و جوان، زن و مرد بر اطاعت از رهبری و حمایت از انقلاب تاکید کردند.

نمازگزاران جمعه بهاباد با سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر فتنه» و «نتیجه بصیرت میثاق با ولایت»، حماسه نهم دی را گرامی داشتند و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا را در غزه و فلسطین محکوم کردند.