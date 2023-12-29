به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آوج با اشاره به شهادت شهید موسوی اظهار کرد: شهید سید رضی موسوی عمری مملو از مجاهدت را در کنار سردار سلیمانی سپری کرده بود.

وی افزود: تلاش‌های شهدای مدافع حرم موجب امنیت و آرامش در کشور و منطقه شده است و این اقدام تروریستی اسرائیل در به شهادت رساندن شهید موسوی از سوی ملت ایران محکوم است.

امام جمعه آوج با بیان اینکه شهید سلیمانی و همرزمان شهیدشان به یک مکتب تبدیل شده‌اند خاطر نشان کرد: سیلی سختی از سوی سپاه و ارتش کشورمان به اسرائیل زده خواهد شد.

وی کشته شدن در راه اسلام را افتخار مجاهدان فلسطینی دانست و گفت: ایستادگی و جانفشانی مسلمانان مظلوم فلسطین و محور مقاومت درخت اسلام را قوی و تنومند کرده است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به سالروز حماسه بزرگ ۹ دی اظهار کرد: آحاد مردم و هیئتی‌ها در سال ۸۸ به فتنه گران ثابت کردند که از اهداف شوم دشمنان تبعیت نکرده و در مقابل هرگونه اهانت به نظام و انقلاب سکوت نمی‌کنند.

امام جمعه قزوین با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: نگاه دولت قبل در مذاکرات جهت رفع مشکلات اقتصادی بود اما دردی دوا نشد ولی امروزه امیدواریم با عضویت ایران در شوراهای اقتصادی آسیا و به دست گرفتن بازارهای اقتصادی منطقه گشایشی برای کشور رقم زده شود.

وی در پایان تاکید کرد: جزایر سه گانه متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده و حتی یک وجب از خاکمان را به هیچ کشوری نخواهیم داد.