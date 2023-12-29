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۸ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۳۰

امام جمعه آوج:

حضور در بازارهای بین‌المللی باید به حل مشکل اقتصادی منجر شود

حضور در بازارهای بین‌المللی باید به حل مشکل اقتصادی منجر شود

قزوین- امام جمعه آوج گفت: عضویت ایران در شوراهای اقتصادی آسیا و به دست گرفتن بازارهای اقتصادی منطقه گشایشی برای کشور رقم زده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آوج با اشاره به شهادت شهید موسوی اظهار کرد: شهید سید رضی موسوی عمری مملو از مجاهدت را در کنار سردار سلیمانی سپری کرده بود.

وی افزود: تلاش‌های شهدای مدافع حرم موجب امنیت و آرامش در کشور و منطقه شده است و این اقدام تروریستی اسرائیل در به شهادت رساندن شهید موسوی از سوی ملت ایران محکوم است.

امام جمعه آوج با بیان اینکه شهید سلیمانی و همرزمان شهیدشان به یک مکتب تبدیل شده‌اند خاطر نشان کرد: سیلی سختی از سوی سپاه و ارتش کشورمان به اسرائیل زده خواهد شد.

وی کشته شدن در راه اسلام را افتخار مجاهدان فلسطینی دانست و گفت: ایستادگی و جانفشانی مسلمانان مظلوم فلسطین و محور مقاومت درخت اسلام را قوی و تنومند کرده است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به سالروز حماسه بزرگ ۹ دی اظهار کرد: آحاد مردم و هیئتی‌ها در سال ۸۸ به فتنه گران ثابت کردند که از اهداف شوم دشمنان تبعیت نکرده و در مقابل هرگونه اهانت به نظام و انقلاب سکوت نمی‌کنند.

امام جمعه قزوین با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: نگاه دولت قبل در مذاکرات جهت رفع مشکلات اقتصادی بود اما دردی دوا نشد ولی امروزه امیدواریم با عضویت ایران در شوراهای اقتصادی آسیا و به دست گرفتن بازارهای اقتصادی منطقه گشایشی برای کشور رقم زده شود.

وی در پایان تاکید کرد: جزایر سه گانه متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده و حتی یک وجب از خاکمان را به هیچ کشوری نخواهیم داد.

کد مطلب 5979636

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