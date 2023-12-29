زمینه برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه امروز بندر دیر با گرامیداشت نهم دی ماه این روز را یوم الله خواند و اظهار داشت: فتنه گران هشت ماه کشور را درگیر فتنه کردند و سران فتنه خواسته یا ناخواسته ابزار دست دشمن شده و در زمین دشمن بازی کردند.

وی با بیان اینکه طراحان اصلی فتنه در خارج نقش کشور بودند، افزود: فتنه گران با آبروی نظام بازی کردند و فرصت بزرگ انتخابات را که در اختیار نظام اسلامی بود به تهدید علیه نظام تبدیل و دشمن و ضدانقلاب و منافقین را امیدوار کردند.

امام جمعه بندر دیر بیان کرد: دشمن که در هشت سال دفاع مقدس به نتیجه نرسیده بود می‌خواست از رهگذر این فتنه دنبال هدف شوم خود بودند اما حضور حماسی مردم در ۹ دی در صحنه دشمن را از رسیدن به هدفش بازداشت.

وی با بیان اینکه باید از این ملت وفادار و هوشیار و بیدار تجلیل کرد، گفت: فتنه یک بیماری مسری بود و با کار اطلاعاتی و امنیتی حل نمی‌شد چون دشمن این موضوع را تبلیغ می‌کرد که نظام پشتوانه مردمی خود را از دست داده و اینجا بود که باید مردم به صحنه می‌آمدند و نشان می‌دادند که دشمن دروغ می‌گوید و این حضور مردم همه بافته‌های دشمن را پنبه کرد و همه القائات دشمن را از بین برد.

حسینی با بیان اینکه حضور مردم در ۹ دی معنادار بود، عنوان کرد: نباید بگذاریم فتنه ۸۸ به دست فراموشی سپرده شود و عده‌ای فتنه گران را تطهیر و جای شهید و جلاد را عوض کنند.

وی با تاکید بر لزوم بازگویی ابعاد مختلف فتنه و خیانت‌های فتنه گران، ادامه داد: بصیرت چراغ مه شکن در فتنه و بهترین عامل برای برون رفت از فتنه است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه در جامعه بصیرت افزایی کنیم، خاطرنشان کرد: هر وقت آمریکایی‌ها و غربی‌ها پشت جریانی قرار گرفتند بدانید اینها مسئله دار هستند و از آنها حمایت نکنید و دیگر اینکه اگر دیدیم افرادی در مقابل ولایت ایستادند بدانیم اینها مشکل دارند و از آنان حمایت نکنیم.

وی با تقدیر از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در مراسم یادواره شهدای شهرستان دیر و محکوم کردن شهادت سردار سید رضی موسوی، گفت: این اقدام جنایتکارانه، برخلاف تمام موازین بین المللی و نقض حاکمیت ملی دولت سوریه و تعرض به انسانی که مصونیت داشت، بود.

حسینی با بیان اینکه هدف رژیم صهیونیستی از ترور شهید سید رضی، دستاوردسازی بود، عنوان کرد: ما اعلام می‌کنیم در وقت و زمان مناسب انتقام این خون به ناحق ریخته را از رژیم صهیونیستی و حامیان او می‌گیریم.

وی با گرامیداشت چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانشان، ابراز کرد: دفاع سردار سلیمانی و همرزمان او از مقدسات و حرم اهل بیت و کیان امت و نظام اسلامی هرگز فراموش نخواهیم کرد.

خطیب جمعه دیر با بیان اینکه با اخراج آمریکا از منطقه انتقام خون شهید سلیمانی می‌گیریم، گفت: در ایام شهادت شهید سلیمانی تنها به تعریف و تمجید بسنده نکنیم و مکتب و فضائل او را در جامعه منتشر کنیم.

وی با تبریک میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن و ولادت امام خمینی (ره)، تاکید کرد: زنان و بانوان جامعه ما حضرت فاطمه (س) الهام بگیرند و در همه مسائل زندگی به دنبال ایشان حرکت کنند و مردان هم حرمت بانوان داشته باشند و همه حرمت مادران داشته باشیم.

حسینی با بیان اینکه اسلام در همه مسائل مربوط زنان منطق محکم و قوی و پشتوانه عقلانی دارد، خاطرنشان کرد: کشورهای غربی تنها به دنبال سودجویی و لذت جویی از زنان است.

وی با بیان اینکه زنان نیز می‌توانند با رعایت عفاف و حجاب و بر اساس شایسته سالاری به مناسب اجتماعی برسند، ابراز کرد: با این حال زنان نباید از مسئولیت اصلی خود یعنی خانه داری و فرزندآوری محروم شوند.

امام جمعه دیر خواستار مشارکت قوی و حضور حداکثری در انتخابات شد و بیان کرد: شورای نگهبان و هیأت نظارت و وزارت کشور و دستگاه‌های مختلف به رقابت در انتخابات کمک کنند تا حضور حداکثری مردم در انتخابات از رهگذر رقابت محقق شود.

وی با تاکید براینکه پایه تحول در جامعه انتخابات است، عنوان کرد: حل مشکلات جامعه، حاکمیت مردم، اسلامیت نظام و در جهات مختلف انتخابات راهگشا است.