به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمدالله رحمتی پور از اعمال محدودیت ترافیکی در مراسم راهپیمایی یوم الله ۹ دی در این استان خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی در محدوده راهپیمایی در کرج از ساعت ۹ صبح شنبه ۹ دی ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده است.

وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده مقرر شده این محدودیت در بلوار امامزاده حسن (ع) از تقاطع مصباح تا امامزاده و بالعکس، خیابان زکریای رازی (حدفاصل تقاطع کارخانه قند تا سه راه خوابگاه) و بلوار شهید شریفی، از میدان توحید به سمت امامزاده حسن (ع) اجرا شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز عنوان کرد: کارکنان پلیس راهور استان البرز از ساعات ابتدایی صبح امروز به منظور تأمین نظم و امنیت ترافیکی در محل برگزاری مراسم مستقر و این محدوده به صورت ویژه تحت پوشش ترافیکی قرار گرفته تا عبور و مرور شهروندان تسهیل شود.

سرهنگ رحمتی پور تاکید کرد: هرگونه توقف در مسیر محدودیت ترافیکی از ساعت ۲۴ امشب هشتم دی ماه ممنوع است و خودروهای متوقف شده در محدوده طرح با جرثقیل جابجا می‌شوند.

وی از عموم مردم درخواست کرد ضمن همکاری با کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی از توقف و پارک خودروهای شخصی در محل‌های اعلامی اجرای محدودیت خودداری و عابران پیاده نیز از محل‌های ایمن مشخص شده و گذرگاه‌های عابر پیاده تردد کنند.