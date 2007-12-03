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۱۲ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۹

تدوین "پریدخت" به زودی آغاز می‌شود

مجموعه تلویزیونی "پریدخت" به کارگردانی سامان مقدم مراحل تصویربرداری را پشت سر می‌گذارد و تدوین همزمان آن به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه "پریدخت" که برای پخش در ماه محرم از شبکه دو تولید می‌شود، داستان دختری به همین نام است که زندگی‌اش در سه مقطع زمانی سال‌های 1314 و وقایع مسجد گوهرشاد، سال 1320 در واگذاری قدرت از رضاشاه به محمدرضا و سال 1334 بعد از کودتای 28 مرداد به تصویر کشیده می‌شود.

در مجموعه "پریدخت" که نخستین تجربه مقدم در تلویزیون به شمار می‌رود، داریوش ارجمند، کامبیز دیرباز، مهرداد ضیایی و ... بازی می‌کنند. گروه تولید این مجموعه این روزها در میدان شاهپور تهران مشغول ضبط هستند.

ـ مستند "دلسپردگان" در دو قسمت به زندگی و ابعاد شخصیتی سیدعبدالحسین برونسی می‌پردازد. این مستند که در معاونت فرهنگی نیروی زمینی سپاه ساخته شده، زندگینامه این سردار بزرگ را با ساختاری داستانگونه به تصویر می‌کشد. "دلسپردگان" پنجشنبه و جمعه 15 و 16 آذرماه ساعت 19 به تهیه‌کنندگی محمد زکی‌زاده و کارگردانی داود بیدل از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 597970

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