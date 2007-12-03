به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه "پریدخت" که برای پخش در ماه محرم از شبکه دو تولید میشود، داستان دختری به همین نام است که زندگیاش در سه مقطع زمانی سالهای 1314 و وقایع مسجد گوهرشاد، سال 1320 در واگذاری قدرت از رضاشاه به محمدرضا و سال 1334 بعد از کودتای 28 مرداد به تصویر کشیده میشود.
در مجموعه "پریدخت" که نخستین تجربه مقدم در تلویزیون به شمار میرود، داریوش ارجمند، کامبیز دیرباز، مهرداد ضیایی و ... بازی میکنند. گروه تولید این مجموعه این روزها در میدان شاهپور تهران مشغول ضبط هستند.
ـ مستند "دلسپردگان" در دو قسمت به زندگی و ابعاد شخصیتی سیدعبدالحسین برونسی میپردازد. این مستند که در معاونت فرهنگی نیروی زمینی سپاه ساخته شده، زندگینامه این سردار بزرگ را با ساختاری داستانگونه به تصویر میکشد. "دلسپردگان" پنجشنبه و جمعه 15 و 16 آذرماه ساعت 19 به تهیهکنندگی محمد زکیزاده و کارگردانی داود بیدل از شبکه دو سیما پخش میشود.
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