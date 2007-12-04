به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی در راستای پاسداشت مقام والای انسان و خاتم پیامبران با هم اندیشی اندشمندان و محققان به باز فهمی نسبت دو مفهوم پیامبر اسلام (ص) و انسان معاصر پرداخته و علاقمندان را به تولید نظریه و علم در این فضا فرا خوانده است.

این همایش با هفت موضوع برگزار می شود.

پیامبر اسلام و عقلانیت انسان معاصر، پیامبراسلام و ابعاد اجتماعی انسان معاصر، پیامبر اسلام و ابعاد تربیتی انسان معاصر، معنای زندگی در اندیشه پیامبر و انسان معاصر، روش های معرفی پیامبر به جهان معاصر، پیامبر اسلام و انسجام اسلامی در میان این هفت موضوع جای می گیرند که هر کدام در زیر مجموعه خود موضوعات خردی را شامل می‌شوند .

این همایش در بخش پیامبر اعظم و عقلانیت مدرن به شاخصه های عقلانیت از منظر پیامبر اعظم، عقلانیت مدرن و باورهای نبوی، نسبت تعبد و تفکر در آئین پیامبران و پیامبر اسلام، پیامبر اسلام و تکریم تفکر انسانی، نسبت عقلانیت و معنویت در رویکرد پیامبر اسلام و انسان معاصر، عقلانیت مدرن و خاتمیت می پردازد.

در موضوع پیامبر اسلام و ابعاد اجتماعی انسان معاصر رهیافت پیامبر اسلام و انسان معاصر به حکومت، حقوق بشر در اندیشه نبوی و انسان معاصر، آزادی در اندیشه پیامبر اعظم و اندیشمندان مدرنیته ، عدالت اجتماعی در اندیشه پیامبر اعظم اندیشمندان مدرنیته، نقش باورهای دینی در تعاملات اجتماعی از منظر پیامبر اعظم، امنیت اجتماعی در نگاه پیامبر اعظم و انسان معاصر، نظام ارزش گذاری اجتماعی و پیامبر اسلام، حضور و نقش زن در اجتماع از نظر پیامبر و اقلیتهای قومی، قبیله ای و مذهبی در سیره نظری و عملی پیامبر مورد بررسی قرار می گیرند.

الگوی انسانی ارائه شده توسط پیامبر اعظم و مکاتب جدید تربیتی، مقایسه و روش تربیتی پیامبر اعظم و روشهای مکاتب جدید تربیتی، آرمانها و اهداف تربیت در اندیشه نبوی و متفکران تربیتی مدرن ، موانع و مشکلات تحقق اندیشه های تربیتی پیامبر اعظم، سعادت و کمال انسانی در آموزه های نبوی و متفکران دوره مدرن، شیوه هویت سازی پیامبر نیز عناوینی هستند که در بخش پیامبر اسلام و ابعاد تربیتی انسان معاصر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

معنای زندگی در اندیشه پیامبر و انسان معاصر به تفاوت هستی شناسی انسان مدرن و پیامبر اعظم، شاخصه های زندگی انسان مدرن و پیامبر اعظم، نسبت معاش و معاد در اندیشه پیامبر اعظم و انسان معاصر، معنای زنده بودن در اندیشه پیامبر اسلام و انسان مدرن می پردازد و روشهای معرفی پیامبربه جهان معاصر تحلیل روشهای سنتی در معرفی پیامبراسلام، روشهای مدرن معرفی پیامبراسلام هنرهای هفت گانه و معرفی پیامبراسلام و رهیافت انسان مدرن به پیامبران و پیامبراسلام را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

خشونت و مدارا در اندیشه پیامبر، مباحث محبت و رأفت پیامبران و پیامبر اعظم، نقد مبانی نظری انتساب خشونت‌گرایی به پیامبراسلام، بازکاوی خشونت ، رافت و مدارا از منظر پیامبر و جهاد در راه خدا و خشونت را بررسی کرده و در آخرین بخش که به انسجام اسلامی اختصاص دارد اندیشمندان و متفکران مؤلفه‌های انسجام در آموزه‌های دینی، بازگشت به قرآن در تحقق انسجام اسلامی، آسیب‌شناسی انسجام اسلامی در جهان اسلام، بررسی تطبیقی مفهوم انسجام اسلامی با نظریه جهانی شدن، تعاملات علمی، فکری، فلسفی در تحقق انسجام اسلامی، همکاریهای اقتصادی و تأثیر بازار مشترک و نقش آن در انسجام اسلامی و آینده‌شناسی، انسجام اسلامی و پیامبر اسلام را مورد بحث و گفتگو قرار خواهند داد.