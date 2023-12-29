غلامرضا باقری شامگاه جمعه در حاشیه آئین اختتامیه مسابقات برترین‌های بدمینتون بانوان کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این دوره از رقابت‌ها که به مدت چهار روز در محل آکادمی بدمینتون زنجان برگزار شد، اظهار کرد: طی این مدت شاهد رقابت ۲۸ ورزشکار در دو جدول مقدماتی و اصلی بودیم.

وی با یادآوری اینکه در جدول مقدماتی این مسابقات ۱۶ ورزشکار در چهار گروه چهار نفره به صورت دوره‌ای با هم به رقابت پرداختند تا از هر گروه یک نفر و در مجموع چهار نفر به جدول اصلی راه یابند، خاطرنشان کرد: در جدول اصلی ۱۶ نفر در چهار گروه به صورت دوره‌ای به رقابت پرداختند که از هرگروه دو نفر به مرحله بعد صعود کردند که در جدول تک حذفی با هم مسابقه دادند تا در نهایت نفرات برگزیده معرفی شوند.

رئیس هیأت بدمینتون استان زنجان با اشاره به اینکه در بخش یک نفره عنوان نخست به فردوس فروغی از تهران رسید، تصریح کرد: در این بخش نسیم صفایی از تهران به مقام نایب قهرمانی دست یافت و پریا اسکندری و بینا ندائی از تهران عنوان سومی مشترک را از آن خود کردند.

باقری با بیان اینکه در رقابت‌های دونفره دوبل نیز ۱۴ ورزشکار در دو جدول مقدماتی و اصلی به صورت دوره‌ای و تک حذفی با هم به رقابت پرداختند، افزود: در این بخش یگانه تفرشی و نازنین زمانی از تهران به مقام قهرمانی دست یافتند. عنوان دومی به روینا تاجیک و پریا اسکندری از تهران رسید و جایگاه سومی مشترک نیز در اختیار آیدا عنایتی و فاطمه احمدزاده از خراسان‌رضوی و فردوس فروغی و وبینا ندائی از تهران قرار گرفت.