هدفمان پیروزی برابر برق شیراز است/ بزودی از جمع تیم های انتهای جدول فاصله می گیریم

اسماعیل شاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: پیروزی برابر سایپا بسیار ارزشمند بود و باعث افزایش روحیه و انگیزه بازیکنان شده است که با اتکا به این مساله و انجام بهتر دستورات کادرفنی می توانیم در بازی آینده برابر برق شیراز هم به پیروزی دست یابم.

وی ادامه داد: برای همه مسئولان و مربیان باشگاه سایپا ارزش زیادی قائل هستم اما اگر بازیکنان ما می توانستند از فرصتهای بسیار خوبشان برابر این تیم استفاده کنند، می توانستیم تعداد گلهای زده خود در آن بازی را به 4 تا 5 گل برسانیم.

مدیرعامل باشگاه پگاه گیلان همچنین تاکید کرد: انتظار داشتیم درهفته های گذشته نخستین پیروزی را بدست آوریم اما متاسفانه بازی خوبمان به خاطرمسائل مختلف با پیروزی همراه نشد. البته پس از این برتری قابل قبول به آینده امیدوارتر شده ایم و تلاش خواهیم کرد به زودی از جمع تیم های انتهای جدول فاصله بگیریم.

وی درمورد برگزاری دیدارهای این تیم در ورزشگاه سردار جنگل، اضافه کرد: متاسفانه زمین چمن نامطلوب ورزشگاه عضدی بیشتر از سایر تیمها برای ما مشکل ساز شده بود اما در زمین مناسب ورزشگاه سردار جنگل می توانیم عملکرد واقعی خود را به نمایش گذاشته و با کسب امتیازات کامل دیدارهای خانگی به جایگاه مطلوبی در جدول رده بندی دست یابیم.

شاد درپایان گفت: در بازی با سایپا دست نشان از تمام نیروهای تیم و حتی بازیکنی 18 ساله به خوبی استفاده کرد که مطمئنا با ادامه این روند و بهره گیری مناسب از همه امکانات و ابزارهای تیم، پگاه روزهای بسیار خوبی را پیش رو خواهد داشت.