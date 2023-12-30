تسهیلات دولت برای افزایش ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشستی با شماری از اساتید و دانشجویان زن استان اصفهان در استانداری بیان کرد: دولت برای تحقق سیاست‌های قانون جوانی جمعیت، به توسعه مهد کودک در ادارات و تسهیل فرایند دورکاری زنان اهتمام ویژه دارد. و به تاکید رئیس جمهور مهد کودک و یا اتاق مادر و کودک باید در همه محیط‌های کاری دایر شود تا زنان شاغل با آرامش به فعالیت‌های اجتماعی خود بپردازند.

وی ادامه داد: تعطیلی مدارس و در خانه ماندن فرزندان به‌دنبال آلودگی هوا مشکلات مضاعف برای زنان شاغل ایجاد می‌کند که در این زمینه باید تمهیدات و مساعدت‌های لازم برای دورکاری آن‌ها اندیشیده شود.

خزعلی افزود: به توصیه رهبر معظم انقلاب، زنان شاغل در عرصه‌های اجتماعی باید از شرایط ویژه مرخصی نیز بهره مند شوند، همچنین در برخی رده‌های شغلی لازم است تعداد بیشتری از خانم‌ها بکارگیری شوند تا در مواقع اضطرار با جایگزینی شیفت‌های کاری از وارد شدن تنش به خانواده جلوگیری شود.

وی ادامه داد: افزایش خوابگاه‌های متاهلی در دانشگاه‌ها نیز از تصمیمات مهم دولت برای کمک به افزایش ازدواج است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه توانمندی زنان روستاها نیز از دیگر اولویت‌های دولت است، افزود: با توجه به فزونی آمار تجرد در روستاها دولت تسهیلات کم بهره اشتغال، کالاکارت جهیزیه و بیمه تأمین اجتماعی را نیز در کنار وام ازدواج برای متولدین دهه ۶۰ ساکن روستاها در نظر گرفته است.

وی بیان داشت: ایجاد اشتغال پایدار، توسعه فعالیت‌های مدنی برای زنان و فراهم شدن زمینه ازدواج جوانان روستا به کاهش مهاجرت از روستاها مؤثر است.

خزعلی به فزونی آمار طلاق در مقایسه با ازدواج اشاره و بیان کرد: بخش مهمی از این آمار مقایسه‌ای به‌دلیل کاهش آمار ازدواج است؛ همچنین لازم است با مشاوره و آموزش پیشگیری از وقوع طلاق در سال اول زندگی مشترک، برای دوام بنیان خانواده برنامه‌ریزی کرد.

وی اظهار داشت: فضای مجازی مسموم علت بخش مهمی از آسیب‌های خانواده است و در این زمینه زنان به عنوان محور خانواده باید مدیریت فکری و فرهنگی انجام دهند. برای حفظ کیان خانواده در شرایط امروز باید از نفوذ برنامه‌ها و توطئه‌های دشمن در خانواده ایرانی جلوگیری کرد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تبیین تهدیدهای بنیان خانواده با تکیه بر آموزش‌های به روز ضروری است، افزود: به همین منظور پیام رسانی و تعلیم خانواده از طریق رویدادهای مختلف از جمله برنامه‌های هنری، تهیه محتوای جذاب مسابقات و کارهای چند رسانه‌ای در قالب کارگروه‌های خانواده و فرهنگ برنامه ریزی شده است.