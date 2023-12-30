۹دی، روز میثاق ملی مردم و نظام

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سردار احمدرضا رادان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ۹ دی، روز بصیرت آمده است:

نهم دی ماه، روز استیلای بصیرت و بینش و افتادن پرده‌های شک و ابهام است، روزی که با حضور اقشار مختلف مردم در میدان مقابله با کج‌اندیشان، جای خود را در تقویم جلالی ایران باز کرد و «روز بصیرت» نام گرفت تا یادمان نرود ۱۴ سال پیش چه بر ما گذشت و مردم در آن بزنگاه تاریخی چگونه باری دیگر بر مشروعیت نظام جمهوری اسلامی مهر تأیید زدند.

نهم دی ماه، تجلی دفاع ملی از ارزش‌های ایرانی و اسلامی و فریاد بلند و خنثی کننده ترفندهای فریبکارانه دشمنان بود که یک صدا از حلقوم مردم ایران بلند شد، روزی که بی هیچ فراخوان و تبلیغی آحاد ملت را گردهم جمع کرد و تعریفی جدید از حماسه و عشق به میهن ارائه داد.

آگاه بودن به فتنه‌های زمان و نیرنگ‌های خوش رنگ و لعاب معاندان و تشخیص راه صواب از خطا در پس گرد و غبارهای ایجاد شده توسط دشمنان، محدود و متمرکز به یک روز در سال نیست بلکه باید روندی جاری در زندگی روزمره و در برخورد با انواع جنگ‌های ترکیبی و رسانه‌ای باشد؛ نهم دی ماه حرکتی خودجوش و ولایی و البته لرزه افکن بر چارچوب سناریوهای شوم دشمن بود چراکه مردم با حضور خود اثبات کردند باوجود تمام مشکلات همواره پای انقلاب خود بوده و در مواقع بحران، چونان رودهایی مجزا به هم پیوند خورده و دریایی خروشان و سیلی دشمن کُش به راه می‌اندازند که تا سال‌های سال زبانزد بوده و مسیر تشخیص حق از باطل می‌شود.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، یوم الله نهم دی ماه را گرامی داشته و به درگاه خداوند متعال شُکر فراوان به جای می‌آورد که با هشتاد میلیون ایرانی آگاه، بصیر پاکدل و پاکدست، در رسیدن به قله‌های افتخار همراهیم، این میثاق ملی را ارج نهاده و برای اعتلای حاکمیت ولایت فقیه و تباهی هرچه بیشتر دشمنان، هم پیمان می‌شویم.