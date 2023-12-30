به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پایداری انقلاب اسلامی به مناسبت گرامیداشت سالروز نهم دی ماه بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ»

امروز در حالی چهارده سال از حماسه نهم دی می‌گذرد که گذر ایام نه تنها از اهمیت و تأثیر این روز تاریخی نکاسته، بلکه وقایع سال‌های اخیر در سطح ملی و منطقه‌ای مفهوم و ابعاد تازه‌ای نیز به آن بخشیده است. وضعیتی که امروز منطقه غرب آسیا با آن مواجه است، دریچه‌ای خاص و قابل توجه برای تحلیل حرکت سراسری مردم ایران در یوم‌الله ۹ دی است.

طی چند ماه اخیر ورق حیثیت رسانه ساخته صهیونیست‌های جنایتکار و متحدان این رژیم اشغالگر برگشته و ملت‌های دنیا بر اثر حمایت این دولت‌ها با واقعیت نظام‌های مدعی لیبرال دموکراسی در سطح جهانی آشنا شدند. واقعیتی که نشان می‌دهد که اگر از مباحث فراوان و دامنه‌دار تعریف و ابعاد دموکراسی بگذریم و آن را مسامحتاً و به طور کلی به معنای تصمیم مردم برای تعیین سرنوشت خود بنامیم، در صورتی که این تعریف بر خلاف منافع این رژیم‌های جانی باشد، با تمام امکانات و در وحشیانه‌ترین حالت از تروریسم ازجمله تروریسم دولتی حمایت خواهند کرد تا مانع تصمیم‌گیری مردم فلسطین نسبت به سرنوشت خود شوند.

تروریست‌های صهیونیست که دست به هر جنایتی در طول این سال‌ها زده‌اند به همراه حامیان غربی و منطقه‌ای آنها به درستی می‌دانند اگر قرار باشد مردم فلسطین درباره سرنوشت و آینده خود تصمیم بگیرند، نه‌تنها هیچ جایی برای آنها متصور نخواهد بود، بلکه به دلیل جنایت‌های بی‌شمار خود باید پاسخگو نیز بوده و در دادگاهی عادلانه محاکمه و مجازات شوند.

این جنایات در حقیقت افشا کننده ماهیت اصلی دولت آمریکا بوده است که خود را اصلی‌ترین منادی دموکراسی در دنیا می‌نامد. ادعایی که یک سده گذشته به خوبی نشان می‌دهد، علی‌رغم همه ادعاهای آمریکایی، دموکراسی و رأی مردم چیزی بیش از یک دست‌آویز و بهانه‌ای برای آنها نیست. اگر جایی بتوان منافع آمریکا را با این بهانه تأمین کرد، مردم‌سالاری و رأی مردم مورد پذیرش و مطلوب است و اگر جای دیگری رأی مردم در تعارض با منافع آمریکا بود، دموکراسی خطرناک و مضر است و حفظ منافع آمریکا بر دموکراسی مقدم است.

آنچه در سال ۱۳۸۸ در ایران و پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم روی داد نیز خارج از این دایره نیست. عده‌ای معدود که سرشاخه‌های آن عمدتاً صاحبان ثروت و نفوذ بودند و عبارت «اشرافیت» بهترین توضیح دهنده مختصات آنها بوده است، علیه رأی جمهوریت شوریدند و فتنه آفریدند. نکته قابل تأمل و رسواکننده آن بود که کسانی در تنور این فتنه دمیده و شورش ۸ ماهه در سال ۱۳۸۸ را مورد حمایت قرار دادند که عمری در مدح و ثنای رأی و خواست مردم حنجره پاره کرده و قلم‌فرسایی می‌کردند! و مدعیانی که سال‌ها جریان انقلابی را مورد هجمه و اتهامات واهی قرار می‌دادند، در میدان عمل زیر میز زده و همه شعارهای پیشین خود را فراموش کردند و نقاب از چهره‌ها کنار زدند و به صورت علنی شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است.» را سر دادند.

طنز تلخ ماجرا آنجایی است که همان حلقه و حامیان آنها با خیال اینکه ملت حماسه‌ساز ایران اسلامی، اقدامات فتنه‌گران و ساکتان فتنه سال ۸۸ را فراموش کرده‌اند، در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مجدداً خود را حامی مردم و مشارکت سیاسی معرفی می‌کنند و تلاش دارند تا نیروهای انقلاب را مقابل مردم جا بزنند. در حالی که امروز بر همگان روشن شده است که مخالفت با رأی و نظر مردم، حلقه اتصال فتنه‌گران سال ۱۳۸۸، تروریست‌های صهیونیستی و نظام حاکم بر آمریکاست و فتنه ۸۸ نیز ریشه‌ای آمریکایی - صهیونیستی داشت.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت فقیه که درس‌ها و عبرت‌های آن باید همواره گوشزد و به نسل‌های بعدی منتقل گردد، معتقد است حماسه تاریخی و ماندگار نهم دی ۱۳۸۸ یکی از قله‌های فراموش نشدنی و حرکتی متکی بر حضور ایمانی مردم در صحنه و اراده الهی مبنی بر یاری قطعی مؤمنان در تاریخ انقلاب اسلامی است و ان‌شاءالله این دو عنصر در ملت مظلوم فلسطین و جبهه مقاومت نیز به زودی زود منجر به فتح قدس خواهد شد.