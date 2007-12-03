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۱۲ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۲۲

تشکیل شورای سیاست گذاری ستاد هوای پاک شهرداری تهران

تشکیل شورای سیاست گذاری ستاد هوای پاک شهرداری تهران

شورای سیاست گذاری ستاد هوای پاک شهرداری تهران برای دومین سال متوالی هفته آینده در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مشاور محیط زیست معاون حمل و نقل و ترافیک ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: همه ساله در آستانه روز هوای پاک اقدامات گوناگون اما پراکنده ای توسط مناطق، سازمانها و شرکت های شهرداری تهران انجام می شد که با تدابیر صورت گرفته، مقرر شده است همه فعالیت ها در شورای سیاست گذاری ستاد هوای پاک شهرداری تهران جمع بندی و اجرا شود.

وحید نوروزی افزود: تعیین شعار محوری شهرداری تهران در سال 86، بحث و بررسی اقدامات مختلف و تعیین اولویت ها و تعیین شرح وظایف هریک از واحد ها از مهمترین اقدامات این شورا خواهد بود.

وی تصریح کرد:  شورای سیاست گذاری ستاد هوای پاک شهرداری تهران 19 آذر ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 598005

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