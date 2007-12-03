تشکیل شورای سیاست گذاری ستاد هوای پاک شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، مشاور محیط زیست معاون حمل و نقل و ترافیک ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: همه ساله در آستانه روز هوای پاک اقدامات گوناگون اما پراکنده ای توسط مناطق، سازمانها و شرکت های شهرداری تهران انجام می شد که با تدابیر صورت گرفته، مقرر شده است همه فعالیت ها در شورای سیاست گذاری ستاد هوای پاک شهرداری تهران جمع بندی و اجرا شود.

وحید نوروزی افزود: تعیین شعار محوری شهرداری تهران در سال 86، بحث و بررسی اقدامات مختلف و تعیین اولویت ها و تعیین شرح وظایف هریک از واحد ها از مهمترین اقدامات این شورا خواهد بود.

وی تصریح کرد: شورای سیاست گذاری ستاد هوای پاک شهرداری تهران 19 آذر ماه برگزار خواهد شد.

