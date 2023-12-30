به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در گردهمایی عوامل انتخابات تهران گفت: امروز روز نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با امامت است. سال ۸۸ برای اولین بار شرایطی در کشور رخ داد که به بهانه انتخابات، مردم را مقابل هم قرار دادند. هر موقع این برنامه را در هر کشور اجرا کرده بودند، موفق شده بودند اما پرونده فتنه با حضور پرشکوه مردم بسته شد.

وی افزود: سال ۹۸ به بهانه اقتصاد و سال گذشته به بهانه یک گسل فرهنگی این شرایط ادامه یافت و کشور دستخوش آشوب شد. هنوز هم کشور از اتفاق سال گذشته دستخوش رنج است، بنابراین هرچیزی ممکن است دستخوش عده‌ای برای بهانه‌جویی قرار گیرد پس بصیرت و در صحنه بودن نیاز کشور است.

زاکانی با اشاره به تعداد صد هزار نفری عوامل اجرایی انتخابات، افزود: چارچوب انتخابات و سیاست‌ها روشن بوده و نگاه عمیق رهبری معطوف به مشارکت بالا، رقابت، امنیت و سلامت انتخابات است. کارگزاران انتخابات در اجرای این چهار مؤلفه به صورت مستقیم سهیم هستند.

وی بیان داشت: کارگزاران انتخابات می‌توانند موتور محرک برای حضور باشکوه مردم در انتخابات باشند. اطمینان دادن شما از سلامت رأی، مردم را به حضور در انتخابات تشویق می‌کند. تضمین سلامت انتخابات، موجب ایجاد رقابت انتخابات می‌شود. دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ما امین است و این دقت، بستر رقابت را فراهم می‌کند. تک تک اعضای بدنه اجرایی و نظارتی انتخابات، سلامت انتخابات را تضمین می‌کنند.

شهردار تهران در پایان گفت: ما در مدیریت شهری نسبت به انتخابات تکالیفی داریم که امیدواریم در حد اعلا بتوانم وظایف خود را ایفا کنیم. امکانات شهرداری در خدمت ستاد انتخابات، استانداری و فرمانداری و همه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات خواهد بود.