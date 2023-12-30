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۹ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰

قهرمانان مسابقات سپک تاکرا کشور مشخص شدند

قهرمانان مسابقات سپک تاکرا کشور مشخص شدند

با برگزاری رقابت های سپک تاکرا قهرمانی کشور که حکم انتخابی تیم ملی ایران را نیز داشت، نفرات برتر دو بخش این رشته مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی سپک تاکرا گرامی داشت پهلوان امیر عفراتی در دو بخش «رگو» و «کواد» شهر ازندریان استان همدان برگزار شد.

در پایان این دوره از مسابقات در بخش رگو تیم های کرمانشاه و مرکزی به ترتیب مقام اول و دوم و تیم های سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

همچنین در بخش کواد تیم های مرکزی و گلستان عناوین اول و دوم و تیم های همدان الف و کرمانشاه به صورت مشترک مقام سوم را بدست آوردند.

قهرمانان مسابقات سپک تاکرا کشور مشخص شدند

مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور سهراب آزاد ریاست انجمن سپک تاکرا ایران ، عباس حاجیلو رییس هیات انجمن های ورزشی استان همدان، سیدعلیرضا محسنی معاون اجرایی آکادمی ملی المپیک، علی فولادی راد دبیر انجمن سپک تاکرا و همچنین فرماندار شهرستان ملایر، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ملایر امام جمعه، بخش دار، شهردار، شورای شهر ازندریان و جوکار برگزار شد و طی آن جوایز و کاپ های نفرات و تیم های برتر اهدا شد.

سهراب آزاد رییس انجمن سپک تاکرا در مراسم اختتامیه این مسابقات از پریچهره سرپرست فدراسیون انجمن های ورزشی، کادر فنی و داوری رقابت ها تقدیر کرد.

کد مطلب 5980085

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