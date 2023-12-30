قهرمانان مسابقات سپک تاکرا کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی سپک تاکرا گرامی داشت پهلوان امیر عفراتی در دو بخش «رگو» و «کواد» شهر ازندریان استان همدان برگزار شد.

در پایان این دوره از مسابقات در بخش رگو تیم های کرمانشاه و مرکزی به ترتیب مقام اول و دوم و تیم های سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

همچنین در بخش کواد تیم های مرکزی و گلستان عناوین اول و دوم و تیم های همدان الف و کرمانشاه به صورت مشترک مقام سوم را بدست آوردند.

مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور سهراب آزاد ریاست انجمن سپک تاکرا ایران ، عباس حاجیلو رییس هیات انجمن های ورزشی استان همدان، سیدعلیرضا محسنی معاون اجرایی آکادمی ملی المپیک، علی فولادی راد دبیر انجمن سپک تاکرا و همچنین فرماندار شهرستان ملایر، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ملایر امام جمعه، بخش دار، شهردار، شورای شهر ازندریان و جوکار برگزار شد و طی آن جوایز و کاپ های نفرات و تیم های برتر اهدا شد.

سهراب آزاد رییس انجمن سپک تاکرا در مراسم اختتامیه این مسابقات از پریچهره سرپرست فدراسیون انجمن های ورزشی، کادر فنی و داوری رقابت ها تقدیر کرد.