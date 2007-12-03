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۱۲ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۰۱

نمایشگاه آثار معلولان مرکز توانبخشی بانوان طوس گشایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: توانمندیهای مددجویان مرکز شبانه روزی حمایتی توانبخشی بانوان طوس به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمد باقر فخلعی عصر امروز در جمع خبرنگاران در این نمایشگاه افزود: این مرکز مخصوص بانوان مبتلا به بیماری روانی مزمن است.

عضو و نماینده هیئت امنای مرکز توانبخشی بانوان طوس گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایش پتانسیل های معلولین است و نمایشگاه به مناسبت روز جهانی معلولین برگزار شده است.

وی در خصوص کارهای به نمایش در آمده در این نمایشگاه تصریح کرد: گلدوزی، ترمه دوزی، سنجاق دوزی، شطرنج، معرق کاری، قالی بافی، نقاشی، ساخت قاب عکس و وسائل تزئینی از آثار معلولین هنرمند مرکز توانبخشی بانوان طوس است.

فخعلی گفت: تعداد هزار و 80 نفر تحت پوشش حمایت های مشاوره ای، خدمات پزشکی و دارویی و ابزار کار این مرکز قرار دارند.

وی در خصوص مشکلات این قشر اظهار داشت: کمبودهای دارویی، فقر اقتصادی، عدم آموزش عمومی در رابطه با نگهداری بیماران مزمن، ازدواج درمانی و خانواده درمانی از عمده مباحث و مشکلات این قشر است.

فخعلی تصریح کرد: مرکز شبانه روزی حمایتی توانبخشی بانوان طوس زیر نظر موسسه خیریه رضویه اداره می شود و در کیلومتر 22 جاده چناران قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: این مرکز خدمات مشاوره ای خود را از طریق سایت اینترنتی نیز ارائه می دهد.

کد مطلب 598009

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