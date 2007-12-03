نمایشگاه آثار معلولان مرکز توانبخشی بانوان طوس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمد باقر فخلعی عصر امروز در جمع خبرنگاران در این نمایشگاه افزود: این مرکز مخصوص بانوان مبتلا به بیماری روانی مزمن است.

عضو و نماینده هیئت امنای مرکز توانبخشی بانوان طوس گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایش پتانسیل های معلولین است و نمایشگاه به مناسبت روز جهانی معلولین برگزار شده است.

وی در خصوص کارهای به نمایش در آمده در این نمایشگاه تصریح کرد: گلدوزی، ترمه دوزی، سنجاق دوزی، شطرنج، معرق کاری، قالی بافی، نقاشی، ساخت قاب عکس و وسائل تزئینی از آثار معلولین هنرمند مرکز توانبخشی بانوان طوس است.

فخعلی گفت: تعداد هزار و 80 نفر تحت پوشش حمایت های مشاوره ای، خدمات پزشکی و دارویی و ابزار کار این مرکز قرار دارند.

وی در خصوص مشکلات این قشر اظهار داشت: کمبودهای دارویی، فقر اقتصادی، عدم آموزش عمومی در رابطه با نگهداری بیماران مزمن، ازدواج درمانی و خانواده درمانی از عمده مباحث و مشکلات این قشر است.

فخعلی تصریح کرد: مرکز شبانه روزی حمایتی توانبخشی بانوان طوس زیر نظر موسسه خیریه رضویه اداره می شود و در کیلومتر 22 جاده چناران قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: این مرکز خدمات مشاوره ای خود را از طریق سایت اینترنتی نیز ارائه می دهد.