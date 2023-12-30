به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا صبح امروز شنبه ۹ دی ماه در مراسم گرامیداشت یومالله ۹ دی ماه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) که با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و مردم ولایتمدار ایلام برگزار شد، گفت: سلام و درود میفرستیم به همه شهدای والامقام که برای عزت و سر بلندی این کشور سر از پا نشناختند و جان شیرین خود را در طبق اخلاص گذاشتند و در آتش عشق سوختند.
وی با آرزوی صحت کامل برای خلف صالح امام راحل و مقام معظم رهبری که دین الهی را برای رسیدن به صاحب نجات، در این اقیانوس متلاطم هدایت میکنند، اظهار کرد: امروز روز تجدید میثاق دوباره با ولایت است، مردم ایلام از ابتدای امروز برای شرکت در این برنامه سر از پا نشناختند.
بهرامنیا با بیان اینکه ایلام، استانی امتحان پس داده است و در دفاع مقدس امتحان خود را به خوبی پس داد، افزود: ایلام در دوران دفاع مقدس ۲۵۰ بار زیر شدیدترین بمبارانها قرار گرفت، اما زن و کودک و پیر و جوان این استان یک ذره عقب نشینی نکردند.
استاندار ایلام ادامه داد: ایلام در دوران دفاع مقدس، میزبان رزمندگان از سراسر کشور بود و خون رنگین ۱۳ هزار شهید والامقام در جایجای مقدس این استان و با ذره ذره خاک این استان عجین شده است.
نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: تنها در یک شهرستان همچون مهران، ۶ هزار شهید والامقام از سراسر کشور در این شهرستان، افلاکی شدند. وی در ادامه با اشاره به حماسه ۹ دی ملت ایران اضافه کرد: مردم استان ایلام قبل از حماسه ۹ دی ماه و در روز ۸ دی ماه با بصیرت و آگاهی که برگرفته از آموزههای دینی و اعتقادی بود، حضور پیدا کرده و فتنه را کور و در نطفه خفه کردند و به دشمنان ضرب شصت نشان دادند و به دشمن این پیام را منتقل کردند که کور خواندهاید.
بهرامنیا با اشاره به اینکه مردم استان ایلام مردمی بیدار و از تبار عاشورا هستند، عنوان کرد: مردم استان ذوب در ولایت هستند و در هر صحنهای که نیاز باشد حاضر میشوند، همچون امروز که با حضور معنادار خود در گرامیداشت یومالله ۹ دی ماه حضور پیدا کردند.
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه حماسه «۹ دی» نشانه بصیرت و دشمن شناسی ملت است، گفت: امیرالمومنین (ع) در نهجالبلاغه، فتنه را بسیار ظریف عنوان کردند، برای همین فتنه نیاز به بصیرتافزایی دارد؛ فتنه ۸۸ از مصادیق جنگ هیبریدی دشمن علیه ایران بود که در نهم دی با بصیرت و دشمنشناسی ملت خنثی شد.
نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: در واقع همه حوادث و اتفاقات سال ۸۸، تحت عنوان «فتنه ۸۸» بهانهای برای اصل نظام و عمود خیمه که ولایت فقیه بود که از سالها قبل برنامهریزی شد و در طی ۸ ماه در کشور به طول انجامید و اوج آن در ۹ دی ماه بود که مردم با بصیرت خود فتنه را در هم شکستند.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره همرزم سردار دلها سپهبد شهید سلیمانی که در قلب همه انسانهای آزادیخواه جا دارد، گفت: شهید سیدرضی موسوی یکی از فرماندهان موثر سپاه اسلام در جبهه مقاومت بود.
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