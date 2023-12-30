به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در مراسم ملی شکوه ایثار، ویژه تکریم مادران و همسران شهدا با گرامیداشت سالروز وفات حضرت ام البنین اظهار کرد: حضرت ام البنین مادر چهار شهید است که فرزندان او وفادارترین افراد به ولی زمان خود بودند.

وی خطاب به مادران و همسران شهدا بیان کرد: سعی کنید فرزندان و نسل خود را در هر سنی که هستند، تربیت الهی کنید و محبت حضرت زهرا(س) و ائمه معصومین را در قلب آنها نهادینه کنید.

آیت الله ناصری با بیان اینکه بسیاری از وصیت‌نامه های شهدا دارای درس های بزرگی است، افزود: وصایای شهدا که دارای درس زندگی است باید در مجالس مختلف از جمله در جمع های خانوادگی خوانده شود و با هم قرار بگذاریم که به آنها عمل کنیم.

امام جمعه یزد تصریح کرد: شهدا ایستادگی و استقامت کردند برای اینکه دین خدا حاکم و احکام الهی پیاده شود تا همه سعادتمند باشند و کسی دچار انحراف و شقاوت نشود.

آیت الله ناصری ادامه داد: مادران و همسران شهدا هر کدام یک الگو هستند و نقش مهمی در تربیت جامعه دارند، بر این اساس پیشنهاد می کنم هر چند وقت یکبار در جمع زنان و دختران در مراسم های مختلف حضور پیدا کنید.

وی با تاکید بر حضور مادران و همسران شهدا در مدارس عنوان کرد: در شرایطی که دشمن همه توانش را برای الگوسازی متناسب با فرهنگ و اهداف خود به کار گرفته، ما نیز وظیفه داریم وارد عرصه شویم.

رییس شورای فرهنگ عمومی استان یزد بیان کرد: مادران و همسران شهدا با حضور در جمع دانش آموزان از فرزندان و همسران خود برای آنها بگویند و سیره شهدا را برای نسل جدید بازگو کنند.

آیت الله ناصری ادامه داد: شما با حضور در مساجد و مدارس، می توانید بر زنان و دختران اثر مثبت داشته باشید و بی شک مادری شما ویژه شهدای شما نیست بلکه شما مادر انقلاب هستید و باید از آرمانهای شهدا دفاع و جامعه را همراه این آرمانها کنید.

وی با اشاره به تبلیغات سوء دشمن در زمینه حجاب و تغییراتی که در جامعه ایجاد شده است، افزود: امروز همه در مقابل جوانان وظیفه داریم، مادران و همسران شهدا باید به جوانان و جامعه بگویند که از مهمترین آرمان های شهدا حفظ دین، حجاب و ایمان و خدمت به مردم بوده است.