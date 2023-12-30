آئین گرامیداشت حماسه ۹ دی در پلدختر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی از ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه در مسجد جامع شهر پلدختر آغاز شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای انقلابی و ضداستکباری «لبیک یا مهدی»، «لبیک یا خامنه ای»، «خامنه ای خمینی دیگر است»، «ولایتش ولایت حیدر است»، «مرگ بر ضد ولایت‌فقیه»، «مرگ بر فتنه‌گر»، «مرگ آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل تجدید میثاق کرده و با رهبر معظم انقلاب در دفاع از کیان نظام و کشور پیمان دوباره بستند.

در این مراسم حضور نوجوانان و جوانان در کنار سایر قشرهای مردم بسیار پررنگ بود و بانوان پلدختری در صفوفی به‌هم‌پیوسته شعارهای ضداستکباری سر دادند.

مراسم بزرگداشت ۹ دی امسال در آستانه سیزدهم دی‌ماه چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی برگزار شد که مردم همیشه در صحنه هویزه ثانی همگام با سایر هم‌وطنان اعلام کردند؛ هیچ‌گاه اجازه نخواهند داد در روند پیشرفت و تعالی انقلاب اسلامی ایران، تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و ساخت تمدن نوین اسلامی وقفه‌ای ایجاد شود.

حجت‌الاسلام سید محسن موسوی امام‌جمعه پلدختر، حمید خادم فرماندار، سرهنگ حسن آقا خوشبختی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از مسئولان در این مراسم حضور داشتند.

مراسم بزرگداشت ۹ دی با سخنرانی حجت‌الاسلام عزت جودکی از فضلای حوزه علمیه قم در مسجد جامع پلدختر برگزار خواهد شد.

بنابراین گزارش، قرائت قرآن و مدیحه‌سرایی از دیگر برنامه‌های این مراسم مردمی در پلدختر بود و در پایان قطعنامه‌ای قرائت شد که با تکبیر شرکت‌کنندگان تأیید شد.