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۱۲ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۱۳

آسمان اغلب نقاط کشور فردا کمی ابری تا نیمه ابری است

آسمان اغلب نقاط کشور فردا کمی ابری تا نیمه ابری است

سازمان هواشناسی آسمان اغلب استانهای کشور را طی 24 ساعت آینده کمی ابری تا نیمه ابری پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای آذربایجان شرقی ، غربی ، اردبیل ، اصفهان ، ایلام ، بوشهر، چهارمحال بختیاری ، خوزستان ، زنجان ، فارس ، قزوین، قم ، کردستان ، کهکیلویه ، گیلان ، لرستان ، مرکزی و همدان کمی ابری تا نیمه ابری پیش بینی می شود.

آسمان استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان قسمتی ابری در پاره نقاط ابری همراه با بارش باران ، آسمان استانهای خراسان شمالی و سمنان ابری در بعضی ساعات همراه با بارش باران ، تهران کمی ابری تا نیمه ابری در ارتفاعات بارش پراکنده با کمینه و بیشینه 2- و 8 درجه سانتی گراد همراه خواهد بود.

استان خراسان جنوبی نیمه ابری با احتمال بارش باران و برف ، خراسان رضوی نیمه ابری با احتمال بارش باران و برف ، کرمانشاه کمی ابری بتدریج افزایش ابر ، گلستان ابری در بعضی ساعات بارش باران و برف ، مازندران نیمه ابری با بارش خفیف باران بتدریج کاهش ابر و هرمزگان قسمتی ابری در پاره ای نقاط ابری همراه با بارش پراکنده پیش بینی می شود.

کد مطلب 598021

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