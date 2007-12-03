آسمان اغلب نقاط کشور فردا کمی ابری تا نیمه ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای آذربایجان شرقی ، غربی ، اردبیل ، اصفهان ، ایلام ، بوشهر، چهارمحال بختیاری ، خوزستان ، زنجان ، فارس ، قزوین، قم ، کردستان ، کهکیلویه ، گیلان ، لرستان ، مرکزی و همدان کمی ابری تا نیمه ابری پیش بینی می شود.

آسمان استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان قسمتی ابری در پاره نقاط ابری همراه با بارش باران ، آسمان استانهای خراسان شمالی و سمنان ابری در بعضی ساعات همراه با بارش باران ، تهران کمی ابری تا نیمه ابری در ارتفاعات بارش پراکنده با کمینه و بیشینه 2- و 8 درجه سانتی گراد همراه خواهد بود.

استان خراسان جنوبی نیمه ابری با احتمال بارش باران و برف ، خراسان رضوی نیمه ابری با احتمال بارش باران و برف ، کرمانشاه کمی ابری بتدریج افزایش ابر ، گلستان ابری در بعضی ساعات بارش باران و برف ، مازندران نیمه ابری با بارش خفیف باران بتدریج کاهش ابر و هرمزگان قسمتی ابری در پاره ای نقاط ابری همراه با بارش پراکنده پیش بینی می شود.