دشمن هیچ گاه خواهان خیر و صلاح مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احد کریمی خانی، صبح شنبه در مراسم حماسه ۹ دی که در مصلی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: روز ۹ دی حماسه تاریخی و ماندگاری است که در سال ۸۸ بعد از فتنه آمریکا و غربی‌ها در کشور شکل گرفت مردم به صحنه آمدند و حادثه تاریخی را رقم زدند.

وی افزود: مردم بصیر، انقلابی و ولایت مدار استان گلستان یک روز زودتر از ۹ دی به پا خاستند و به میدان آمدند و حماسه ماندگار در تاریخ خلق کردند.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس و هم رزم حاج قاسم سلیمانی با اشاره به اینکه در آستانه چهارمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها قرار داریم، گفت: همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند به این شهید باید به عنوان یک الگو و راهبرد نگاه کنیم. امروز بیش از هر زمانی نیازمند به تبیین مکتب شهید سلیمانی هستیم.

وی یادآور شد: شجاعت، ولایت مداری و مردم داری از ویژگی‌های اخلاقی شهید سلیمانی بود که هر کدام از یکی شاخصه‌ها را مدنظر قرار دهیم همچون ایشان عاقبت به خیر خواهیم شد.

کریمی خانی با اشاره به تحولاتی که در سرزمین‌های اشغالی به وجود آمده است، اظهار کرد: امروز با توجه به جنایاتی که توسط رژیم صهیونیستی در حال انجام است سازمان‌های مدعی حقوق بشر تحت سلطه نظام استکبار چشمان خود را بر روی حقیقت بسته‌اند و ظلم سختی علیه مردم مظلوم غزه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: جبهه مقاومت با طراحی و عملیاتی کردن طوفان الاقصی شکست غیر قابل ترمیم به رژیم صهیونیستی تحمیل کرد و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب شکست غیر قابل ترمیمی را رژیم صهیونیستی متحمل شده است.

همرزم شهید سلیمانی با اشاره به فتنه ۸۸، گفت: این نظام و انقلابی که تمام معادلات بین‌المللی را به هم ریخت دشمن در تلاش بود که نظام جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند و به یاد داشته باشیم که دشمن هیچ گاه از اهداف خود دست بر نمی‌دارد.

کریم‌خانی ابراز داشت: توطئه‌ها و آشوب‌های فتنه‌گران و حمله به مقدسات دینی ما از ذهن مردم ایران پاک نشده است، در اتاق‌های گوناگون نسبت به ایران فتنه‌انگیزی کردند.

وی افزود: ۹ اسفند سال ۸۷ چند ماه قبل از انتخابات با آن مشارکت حداکثری تعدادی از چهره‌های صنعت فیلم هالیوودی به کشور دعوت شدند و به کمک فتنه‌گران برای طراحی‌های فتنه گران به کمک آنها می آیند.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گفت: فتنه گران فضایی را در کشور به وجود آوردند غریب به ۸ ماه آشوب و اعتراض در کشور راه اندازی شد که در همان سال ۶۳ میلیارد خسارت به اموال عمومی در تهران وارد شد و ارزش صادرات نسبت به سال قبلش ۱۳.۶ درصد کاهش داشت و به برنامه‌های مقدس چون عاشورا و تاسوعا بی حرمتی شد و این موضوعات باعث شد تا مردم ۹ دی سال ۸۸ به میدان آمدند و حماسه تاریخی رقم زدند.

وی با اشاره به فتنه‌ها در زمان‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران کرد و گفت: در سال گذشته در اردیبهشت سال گذشته نشست اطلاعات امنیتی بین کشورهای آمریکایی و صهیونیستی و هم پیمانانش برگزار شد و معتقد بودند که در همه این سال‌ها هر کاری که بر علیه ایران انجام دادند شکت نظام امکان پذیر نبود.طراحی‌ها باید در حوزه مسائل اجتماعی صورت گیرد.

کریم خانی اظهار کرد: سیاه نمایی از اوضاع جامعه، القا نا امیدی و یاس، ایجاد آشوب و اغتشاش، تحریک قومیت‌ها و تجزیه جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های دشمن بود که در فتنه سال گذشته در دستور کار خود قرار داد. فتنه سال گذشته در تهران ۷۰۰ میلیارد خسارت به اموال عمومی وارد کرد.

وی ادامه داد: مردم باید توجه داشته باشند که دشمن به هیچ وجه خواهان خیر و صلاح آنها نیست و از هر فرصتی استفاده می‌کند تا جنگ داخلی به راه اندازد.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس با اشاره به انتخابات و اسفند ماه، گفت: مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت چهار راهبرد اساسی برای ما در انتخابات است.

وی افزود: مردم انقلابی جمهوری اسلامی ایران با بصیرتی که دارند در انتخابات امسال با حضور حداکثری خود به دنیا ثابت خواهند کردند که همچنان پای آرمان‌ها خود ایستاده‌اند.