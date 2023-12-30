به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده صبح شنبه در دیدار با دانشجویان، اساتید و کادر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز بصیرت، اظهار کرد: در ۹ دی یک حقیقت آشکاری که در گذشته هم برای ما ثابت شده، نمایان شد و آن هم این بود که وقتی کشور با مشکل مواجه می‌شود، گره‌گشای این مشکلات مردم هستند و این یک تعارف نیست بلکه حق است.

وی، با ذکر این نکته که مردم در ۹ دی معادلات را بر هم زدند، عنوان کرد: حماسه ۹ دی به هیچ شخص و یا جریانی وابسته نیست و کاملاً برای مردم است چراکه مردم با بصیرت و زمان شناسی خود بساط نا امنی را جمع کردند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با بیان این نکته که گرامیداشت ۹ دی به واسطه خودجوش و مردمی بودن آن است، بیان کرد: حضور مردم در چنین ابعاد گسترده‌ای در سطح استان تهران و سایر استان‌ها و شهرستان‌های کشور بدون سازماندهی و برنامه‌ریزی امری بسیار بی‌نظیر و شایسته گرامیداشت است.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، بصیرت انقلابی را لازمه یک جامعه انقلابی دانست، تصریح کرد: جامعه‌ای که دارای دو ویژگی بصیرت و استقامت باشد می‌تواند طلیعه‌دار ظهور امام زمان (عج) شود. بصیرت یعنی تشخصی حق از باطل؛ یعنی زمانی که غبار فتنه شرایط را مشوش کرده، آن را کنار زده و به خوبی دشمن را از دوست تشخیص دهند.

وی، با ذکر این نکته که زمان شناسی یعنی فرد عالم و عقل زمان خودش را بشناسند، خاطرنشان کرد: انسان زمان شناس مورد هجوم حوادث ناگهانی واقع نمی‌شود و چنین انسانی باید جریانات زمان خود بشناسد به همین جهت است که امروزه به موضوع جریان شناسی تاکید می‌شود. جریان شناسی یعنی آگاهی از افکار واندیشه‌های افرادی که پیرامون ما زندگی و فعالیت می‌کنند.

برای تحقق تمدن نوین اسلامی، فکر و اندیشه تعمیم یافته تمدن‌سازی باید در جامعه ایجاد شود.

امام جمعه بندرعباس، با ذکر این نکته که باید مسیر انقلاب را بشناسیم، گفت: حوادث و ناملایماتی که در مسیر انقلاب اسلامی به وجود می‌آید، نباید ما را از انقلاب نا امید کند.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، با ذکر این نکته که تمدن‌سازی دارای عناصر مختلفی است که دانشگاهیان باید نسبت به آن توجه داشته باشند، اظهار کرد: فکر و اندیشه تعمیم یافته تمدن‌سازی در تمام تار و پود جامعه باید ایجاد شود و این عنصر تمدن‌سازی بر سایر عنصر دیگر نیز مقدم‌تر است.

وی، با ذکر این نکته که برای تحقق تمدن نوین اسلامی، جامعه باید آمادگی این موضوع را داشته باششد، عنوان کرد: در تمام اقشار جامعه و در تمام سطوح باید نگاه تمدنی تسری پیدا کند به همین جهت گسترش تفکر و اندیشه تمدنی باید در دستور کار قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، ضمن تاکید بر لزوم گفتمان‌سازی پیرامون تمدن نوین اسلامی در دانشگاه‌ها، بیان کرد: باید گفتمان تمدنی را در جامعه تقویت کنیم چراکه از تفکر تمدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.