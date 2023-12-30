وزیر راه و شهرسازی وارد شهرستان مرزی آستارا شد

به گزارش خبرنگار مهر، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی بعد از ظهر شنبه با استقبال مسؤولان استانی برای افتتاح موقت گذرگاه مرزی آستارا وارد این شهرستان مرزی شد.

سایت موقت پایانه مرزی در آستارا به منظور توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همجوار، گشایش گره ترافیکی و ارتقا زیرساخت‌های فنی حمل و نقل افتتاح می‌شود.

با راه‌اندازی سایت موقت و به دنبال آن احداث پایانه مرزی جدید در آستارا، روند صادرات و ترانزیت کالا در این منطقه بهبود می‌یابد.

با گذشت دو دهه از احداث این پایانه مرزی و وجود برخی مشکلات، بر اساس تفاهم صورت گرفته بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، یک گذر مرزی جدید در این منطقه احداث خواهد شد.

گفتنی است؛ با احداث و افتتاح این پایانه، ظرفیت ورود و خروج کالا بین دو کشور افزایش یافته و سایت جدید به‌عنوان پایانه مرزی تجاری و باری فعالیت داشته و پایانه موجود نیز کارکرد مسافری خواهد داشت.