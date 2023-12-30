هشدار زرد بارندگی در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل هواشناسی خوزستان در گفت و گویی رسانه‌ای گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از اوایل وقت دوشنبه ۱۱ دی تا اواخر وقت دوشنبه احتمال رگبار باران و رعد و برق، وزش باد متوسط و بارش برف در ارتفاعات و در پایان بارندگی انتظار وقوع پدیده مه یا مه رقیق پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده احتمال لغزندگی جاده‌ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و شکستن درختان کهنسال، تأخیر در پرواز و خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای پیشگیری و جلوگیری از حوادث احتمالی از جمله عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه ا، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی عشایر، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آبروها، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای استاندارد انجام شود.