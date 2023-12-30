تشدید کنترل معاینه فنی وسایل نقلیه توسط پلیس راه کرمانشاه

سرهنگ عبدالحسین زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارتقا ایمنی و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و عوارض خطرناک آن بر سلامت انسان از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح تشدید کنترل معاینه فنی وسایل نقلیه است.

وی افزود: مقابل پاسگاه‌های پلیس راه و تیم‌های گشتی و همچنین با استفاده از سیستم‌های مکانیزه کنترل تخلفات، وسایل نقلیه کنترل و در صورت نداشتن معاینه فنی اعمال قانون انجام می‌گردد.

سرپرست پلیس راه کرمانشاه تصریح کرد: از تخلفاتی که در این طرح به صورت ویژه کنترل می‌گردد می‌توان به نقص سیستم روشنایی، آلودگی صوتی، ریزش روغن وسایل نقلیه بر روی راه‌ها، نداشتن لاستیک مناسب، دودزا بودن، نداشتن تجهیزات ایمنی، تغییر رنگ چراغ‌ها اشاره کرد.

سرهنگ زارع اضافه کرد: دادن بار یا مسافر به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد معاینه فنی معتبر، از سوی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است و در صورت مشاهده علاوه بر اعمال قانون وسیله نقلیه با شرکت متخلف برخورد خواهد شد.

وی در پایان گفت: لازم است تمام مالکان وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی هر چه سریع‌تر به مراکز مجاز مراجعه و نسبت به دریافت معاینه فنی اقدام کنند.