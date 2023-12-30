لغو مجوز دارندگان بیش از ۱۰ مجوز مشاغل خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار، برای مشاغل خانگی متقاضیان حداکثر میتوانند ۱۰ مجوز دریافت کنند؛ بنابراین افرادی که در کسب و کار خانگی بیش از ۱۰ مجوز دریافت کرده بودند شناسایی شده و مجوزهای شأن لغو شد.
گفتنی است؛ تعیین سقف صرفاً برای دریافت مجوزهای خانگی است اما برای سایر رستههای شغلی محدودیتی جهت دریافت مجوز وجود ندارد.
یادآور میشود؛ افرادی که در روند دریافت مجوز تخلف کنند مشمول ابطال مجوز شده و دو سال از خدمات درگاه ملی مجوزها محروم میشوند اما در صورت لغو مجوز به هر دلیلی اعم از اشتباه وارد کردن مشخصات، بلافاصله میتوان درخواست ثبت مجدد انجام شود.
