ریزش سنگ در ارتفاعات آهار/یک نفر فوت و سه تن مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شریفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از ریش سنگ در ارتفاعات آهار شمیرانات خبر داد و اظهار کرد: در ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه صبح دیروز این حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان تهران اعلام شد.

شریفی گفت: این حادثه در منطقه آهار مسیر قله موری پیک رخ داده بود که بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات کوهستان دربند شهرستان شمیرانات به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: پس از رسیدن نیروهای عملیاتی به محل حادثه و ارزیابی اولیه، مشخص شد، کوهنورد آقا ۵۹ ساله به علت ضربه به سر که بر اثر ریزش سنگ بوده و شدت جراحات وارده فوت کرده و سه نفر دیگر از کوهنوردان نیز که از ناحیه سر دچار آسیب دیدگی شدید شده‌اند.

رئیس هلال احمر شمیرانات افزود: نجات گران با حضور امدادگران محلی پس از انجام اقدامات اولیه امدادی بر بالین مصدومین و تثبیت فیزیکی، مصدومین را به پایین ارتفاعات انتقال دادند.

وی با اشاره به این که این عملیات در ساعت ۱۶:۵۰ به اتمام رسیده است، گفت: جسد آقای کوهنورد نیز پس از اقدامات انجام شده تحویل اورژانس و عوامل پلیس کوهستان شد.

شریفی عنوان کرد: شهروندان در صورت وقوع حادثه می‌توانند با شماره تماس ۱۱۲ جمعیت هلال احمر ارتباط برقرار کنند.

بر اساس این گزارش شمیرانات دارای ۵ پایگاه امداد و نجات در گردنه قوچک (ورودی لواسانات و رودبار قصران)، دربند، کلکچال، شیرپلا و نمایشگاه بین المللی؛ و ۶ خانه هلال در خیابان پسیان (شمیران)، روستاهای کندعلیا، کلان، نیکنامده، لالان و آهار است.