مجموعه آموزشی ازدواج موفق در زنجان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه توکلی ظهر شنبه در مراسم رونمایی از مجموعه آموزشی ازدواج موفق با عنوان ۱۲ ساعت تا ازدواجی باشکوه با اشاره به اینکه مراکز خدمات مشاوره تأثیرگذار بالایی در بهبود چالش‌ها و روابط افراد دارند، اظهار کرد: اولین خط مشاوره توسط بهزیستی راه اندازی شد.

وی با اشاره به اینکه این خط مشاوره با شماره ۱۴۸۰ از ساعت ۸ تا ۲۱ به گروه‌های مخاطب خود خدمت‌رسانی می‌کند، یادآور شد: تماس گیرندگان با این خط هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و می‌توانند خدمت مورد نیاز خود را به طور رایگان دریافت کنند.

مدیرکل دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی سازمان بهزیستی کشور از رونمایی مجموعه آموزشی ازدواج موفق در زنجان خبر داد و گفت: این مجموعه بومی‌سازی شده و در مدت ۲ سال تلاش و ممارست نقاط ضعف و قوت آن بررسی و بهینه‌سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی رخ می‌دهد، تصریح کرد: بنابراین ارائه بسته‌های آموزشی و ارتقای مهارت‌های زندگی در زوجین به کاهش طلاق منجر می‌شود.

توکلی با تأکید بر اینکه هرچه خانواده قوی‌تر، سالم‌تر و محکم‌تری داشته باشیم، کمتر با معضلاتی همانند طلاق روبه‌رو می‌شویم، عنوان کرد: گسترش آسیب هزینه زیادی به دنبال دارد و در این میان بهترین مشاوره در زمینه طلاق فقط ۲۱.۷ درصد نقش پیشگیرانه دارد.

وی با اشاره به اینکه طبق آمارهای ارائه شده یک واحد هزینه کرد در بحث خدمات آموزش و پیشگیرانه، هفت واحد صرفه‌جویی را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌های تدوین شده در این بخش می‌تواند هزینه‌های ناشی از مسائل روانشناختی را کاهش دهد.

مدیرکل دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه خدمات مشاوره به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در دهه ۷۰ بهزیستی اولین دستگاهی بود که خدمات مشاوره یا روانشناختی را به صورت تخصصی و حرفه‌ای آغاز کرد.

وی اظهار کرد: هم اکنون سه هزار و ۳۰۰ مرکز غیردولتی مشاوره و روانشناسی با نظارت سازمان بهزیستی در اقصی نقاط کشور خدمات سلامت روان ارائه می‌دهند.

توکلی ادامه داد: در زمان حاضر بالغ بر ۵۰۰ مشاور و روانشناس با حداقل تحصیلات فوق لیسانس که همگی در قالب تیم‌هایی ارزیابی شده‌اند در حال خدمت رسانی به گروه‌های هدف هستند.

وی با تاکید بر اثر بخشی مجموعه‌های آموزشی و برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص خاطرنشان کرد. در زمان حاضر ۲ هزار مدرس کشوری با سازمان بهزیستی همکاری می‌کنند.