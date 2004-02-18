اجازه نمي دهيم بازرسان به پاكستان بيايند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه فايننشال تايمز، وي افزود: اين يك موضوع حساس است مگر ديگر قدرت هاي هسته اي اجازه داده اند كه از تجهيزات هسته اي آنان بازرسي به عمل آيد؟ پس پاكستان نيز از اين قانون مستثني نيست.

وي در مصاحبه با روزنامه فايننشال تايمز تصريح كرد: پس از آنكه عبدالقادر خان اعتراف كرد كه به برخي كشورها مثل ايران، ليبي و كره شمالي تكنولوژي هسته اي صادر كرده است و ما وي را مورد عفو قرار داديم ، ديگر دليلي ندارد كه پاكستان مورد بازرسي قرار گيرد.

رييس جمهور پاكستان اعلام كرد از اين پس هيچ گونه تلاشي براي گسترش سلاح هاي تسليحاتي صورت نخواهد گرفت. وي گفت: ما هيچ چيز را پنهان نمي كنيم. ما چيزي نداريم كه لازم باشد براي دستيابي به آن مورد بازرسي قرار بگيريم اما با هر سازمان بين المللي از جمله آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري مي كنيم ما همه اعمال خود را بر اساس استانداردهاي بين المللي انجام مي دهيم.