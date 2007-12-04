دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از وزیر آموزش و پرورش خواسته شده که استعفا بدهد ، افزود: از همان روز اول انتخاب فرشیدی به عنوان وزیر، هماهنگی میان دولت و وی وجود نداشت و اینکه دلیل انتخاب وی و یا دفاع رئیس جمهور در زمان استیضاح فرشیدی در مجلس چه بود نیز هنوز مشخص نشده است.

به گفته وی در طی 2 سال وزارت فرشیدی ، پیشرفت آموزش و پرورش دچار مشکل شد.

دولت از پرداخت 2 هزار و 100 میلیارد تومان کسری آموزش و پرورش که مورد موافقت معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور نیز قرار گرفته بود، امتناع می کرد و گویا قرار بود نصف این مبلغ را پرداخت کند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از زمان تشکیل دولت نهم، درمکاتبات متعدد به رئیس جمهور عنوان کردیم که آموزش و پرورش با وجود فعالیت بیش از یک میلیون نیروی انسانی ، 14 میلیون دانش آموز و با دارا بودن 7 هزار میلیارد تومان اعتبار، وزارتخانه ای حساس و گسترده است به همین دلیل فردی که به عنوان وزیر انتخاب می شود باید قوی بوده و با مدیریت منابع انسانی و مالی کاملا آشنایی داشته باشد.

وی افزود: طی مدت وزارت فرشیدی ، در خصوص مدیریت وی بحث و سوالات متعددی مطرح بود و دولت به آنچه در آموزش و پرورش می گذشت، توجه کافی نداشت و همچنین بسیاری از قوانین مجلس نیز در این وزارتخانه اجرایی نمی شد ، به همین دلیل برای بررسی مشکل آنها پیشنهاد تشکیل جلسه ای داده بودیم.

وی به رابطه سرد میان دولت و وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: این رابطه تا حدی بود که دولت از پرداخت 2 هزار و 100 میلیارد تومان کسری این وزارتخانه که مورد موافقت معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور نیز قرار گرفته بود، امتناع می کرد و گویا قرار بود نصف این مبلغ را پرداخت کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: تمامی این موارد ، ابهاماتی بود که در نهایت منجر به این شد که از فرشیدی بخواهند استعفا دهد.

وی در خصوص انتخاب علی احمدی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: با این انتخاب باز هم نگران هستیم چون تمامی اشکالاتی که گفته شد به نحوی دیگر در فرد معرفی شده نیز وجود دارد.

با انتخاب علی احمدی باز هم نگران هستیم، چون تمامی اشکالاتی که گفته شد به نحوی دیگر در فرد معرفی شده نیز وجود دارد. سرپرست جدید اصلا در آموزش و پرورش فعالیت نکرده و با این وزارت خانه آشنا نیست بنابراین ، این امر مشکل ساز خواهد بود

عباسپور عدم فعالیت در آموزش پرورش را یکی از اشکالات این انتخاب دانست و افزود: سرپرست جدید اصلا در آموزش و پرورش فعالیت نکرده و با این وزارت خانه آشنا نیست بنابراین ، این امر مشکل ساز خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش دچار چالش جدی است ، گفت: مشکلات موجود در وزارتخانه با انتخاب وزیر مقتدر و همکاری دولت و مجلس برطرف می شود . دولت باید وزیری مقتدر که کاملا آموزش و پرورش را بشناسد ، معرفی می کرد در غیر اینصورت یکسال زمان لازم است تا فرد جدید نسبت به این وزارتخانه شناخت پیدا کند و تا آن موقع دیگر چیزی از آموزش و پرورش باقی نمی ماند.

وی افزود: از میان بیش از یک میلیون پرسنل آموزش و پرورش ، 30 هزار نفر فوق لیسانس ، 3 هزار نفر دکترا و تعداد زیادی افراد با تجربه و باسابقه وجود دارد و خارج از وزارتخانه نیزهستند افرادی که در تعامل نزدیک با آموزش و پرورش باشند بنابراین می توان با این امکانات وسیع از افرادی که کاملا به حوزه اشراف دارند، انتخاب کرد.