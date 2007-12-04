دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از وزیر آموزش و پرورش خواسته شده که استعفا بدهد ، افزود: از همان روز اول انتخاب فرشیدی به عنوان وزیر، هماهنگی میان دولت و وی وجود نداشت و اینکه دلیل انتخاب وی و یا دفاع رئیس جمهور در زمان استیضاح فرشیدی در مجلس چه بود نیز هنوز مشخص نشده است.
به گفته وی در طی 2 سال وزارت فرشیدی ، پیشرفت آموزش و پرورش دچار مشکل شد.
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دولت از پرداخت 2 هزار و 100 میلیارد تومان کسری آموزش و پرورش که مورد موافقت معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور نیز قرار گرفته بود، امتناع می کرد و گویا قرار بود نصف این مبلغ را پرداخت کند
وی افزود: طی مدت وزارت فرشیدی ، در خصوص مدیریت وی بحث و سوالات متعددی مطرح بود و دولت به آنچه در آموزش و پرورش می گذشت، توجه کافی نداشت و همچنین بسیاری از قوانین مجلس نیز در این وزارتخانه اجرایی نمی شد ، به همین دلیل برای بررسی مشکل آنها پیشنهاد تشکیل جلسه ای داده بودیم.
وی به رابطه سرد میان دولت و وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: این رابطه تا حدی بود که دولت از پرداخت 2 هزار و 100 میلیارد تومان کسری این وزارتخانه که مورد موافقت معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور نیز قرار گرفته بود، امتناع می کرد و گویا قرار بود نصف این مبلغ را پرداخت کند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: تمامی این موارد ، ابهاماتی بود که در نهایت منجر به این شد که از فرشیدی بخواهند استعفا دهد.
وی در خصوص انتخاب علی احمدی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: با این انتخاب باز هم نگران هستیم چون تمامی اشکالاتی که گفته شد به نحوی دیگر در فرد معرفی شده نیز وجود دارد.
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با انتخاب علی احمدی باز هم نگران هستیم، چون تمامی اشکالاتی که گفته شد به نحوی دیگر در فرد معرفی شده نیز وجود دارد. سرپرست جدید اصلا در آموزش و پرورش فعالیت نکرده و با این وزارت خانه آشنا نیست بنابراین ، این امر مشکل ساز خواهد بود
وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش دچار چالش جدی است ، گفت: مشکلات موجود در وزارتخانه با انتخاب وزیر مقتدر و همکاری دولت و مجلس برطرف می شود . دولت باید وزیری مقتدر که کاملا آموزش و پرورش را بشناسد ، معرفی می کرد در غیر اینصورت یکسال زمان لازم است تا فرد جدید نسبت به این وزارتخانه شناخت پیدا کند و تا آن موقع دیگر چیزی از آموزش و پرورش باقی نمی ماند.
وی افزود: از میان بیش از یک میلیون پرسنل آموزش و پرورش ، 30 هزار نفر فوق لیسانس ، 3 هزار نفر دکترا و تعداد زیادی افراد با تجربه و باسابقه وجود دارد و خارج از وزارتخانه نیزهستند افرادی که در تعامل نزدیک با آموزش و پرورش باشند بنابراین می توان با این امکانات وسیع از افرادی که کاملا به حوزه اشراف دارند، انتخاب کرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به وضعیت نابسامان دانشگاه پیام نور اشاره و تاکید کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر اغلب دانشگاههای پیام نور بدون استاد و فضا هستند بنابراین نگران هستیم که با آمدن علی احمدی باری از پیام نور هم بر مرکب در گل مانده آموزش و پرورش گذاشته شود.
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