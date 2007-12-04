  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۸:۳۱

چمران در گفتگو با مهر :

انحلال شوراهای شهر زیبنده ما نیست

انحلال شوراهای شهر زیبنده ما نیست

رئیس شورای عالی استانها گفت : انحلال شورای شهر ها زیبنده و شایسته نظام ما نیست و انتظار این است که دیگر هیچ شورای شهری منحل نشود.

مهندس مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انحلال شوراهای چند شهر و ادامه روند اختلافات بین شوراها و فرمانداری ها در چند شهر بزرگ دیگر کشور  خاطرنشان کرد: توصیه من به کرات این بوده و وزیر کشور هم معتتقد است اعضای شوراها و فرمانداری و استانداری  سعی کنند با تعامل با یکدیگر مسائل را حل کنند تا کار به انحلال شورایی نکشد.

وی همچنین تصریح کرد: تعامل بین شوراها و فرمانداری و استانداری یک تعامل دو طرفه است که می طلبد اعضای شوراها و فرمانداری و استانداری بر اساس قانون حرکت کنند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین در خصوص فشار نهادهای دولتی جهت انحلال برخی شوراهای شهر گفت: فشاری از جانب دولت برای انحلال شوراها نیست و این مسئله که دولت فشار می آورد تا شورایی منحل شود اصلا وجود ندارد.

کد مطلب 598053

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها