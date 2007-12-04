انحلال شوراهای شهر زیبنده ما نیست

مهندس مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انحلال شوراهای چند شهر و ادامه روند اختلافات بین شوراها و فرمانداری ها در چند شهر بزرگ دیگر کشور خاطرنشان کرد: توصیه من به کرات این بوده و وزیر کشور هم معتتقد است اعضای شوراها و فرمانداری و استانداری سعی کنند با تعامل با یکدیگر مسائل را حل کنند تا کار به انحلال شورایی نکشد.

وی همچنین تصریح کرد: تعامل بین شوراها و فرمانداری و استانداری یک تعامل دو طرفه است که می طلبد اعضای شوراها و فرمانداری و استانداری بر اساس قانون حرکت کنند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین در خصوص فشار نهادهای دولتی جهت انحلال برخی شوراهای شهر گفت: فشاری از جانب دولت برای انحلال شوراها نیست و این مسئله که دولت فشار می آورد تا شورایی منحل شود اصلا وجود ندارد.