دکتر وحید یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت مرجانهای خلیج فارس گفت: مرجانها درخلیج فارس تحت استرس شدید قرار دارند اما این بدان معنا نیست که آنها در خطر انقراض قرار گرفته اند.

وی افزود: با توجه به تغییرات آب و هوایی جهان بدلیل شرایط گل خانه ای، دمای آب نیز به دنبال آن افزایش یافته است و بی شک افزایش دمای آب یکی از مهمترین عوامل در تخریب مرجانهاست.

دکتر یاوری با اشاره به اینکه احتمال تغییر در شکل ، ساختار ، پراکنش و... مرجانها بدلیل این وضعیت آب و هوایی وجود دارد اضافه کرد: مرجانها تحت استرس شدید هستند اما اعلام اینکه این وضعیت آنها را نابود می کند نمی تواند صحیح باشد چون اصولاً مکانیسم های طبیعی با محیط به سرعت سازگار می شوند و باید منتظر تغییر در ساختار، پراکنش و.. آنها در آینده باشیم.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که مرجانها با آن روبرو هستند فعالیتهای بشری از جمله صید و صیادی و انواع ساخت و سازها خصوصاً در ارتباط با اکتشاف و استخراج نفت و جابجایی آنها از طریق لوله های زیر دریایی می باشد که صدمات جبران ناپذیری را به آنها وارد می کند.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر یکی دیگر از عوامل تخریب مرجانها را گونه های دریایی مهاجم عنوان کرد و گفت: یکی از گونه های غیر بومی که در تخریب مرجانها فوق العاده موثر هستند نوعی ستاره دریایی به نام ستاره دریایی تاج دار است که بر اساس تحقیقات ما این عامل هنوز در سطح وسیع و گسترده مشاهده نشده است.

وی با اشاره به تاثیر آب توازن در ورود آلودگی و گونه های غیر بومی به آب دریا گفت: سالانه در حدود 192 میلیون تن آب توازن وارد آبهای خلیج فارس می شود که بالاترین میزان در کل دنیاست.

دکتر یاوری خاطر نشان کرد: بحث آلودگی خلیج فارس از مهمترین مباحثی است که مرجانها را با خطر مواجه نموده است و باید تدابیر خاصی در این خصوص مد نظر قرار گیرد.