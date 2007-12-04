30 تن روغن خوراکی با قیمت تعادلی میان مردم قشم توزیع شد

محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در قشم افزود: گرانی روغن نباتی و کمبود آن در بازارهای قشم، منجر به گله مندی مردم در این زمینه شده بود که با توزیع گسترده 30 تن روغن در سراسر جزیره با قیمت تعادلی پنج هزار و 400 تومان، این مشکل در حال حاضر حل شده است.

وی از افزایش 60 تنی سهمیه آرد ماهانه جزیره خبر داد و اظهار داشت: اصلاح روشهای تولید نان و بهره گیری از شیوه های جدید برای صرفه جویی و مقابله با دور ریزی نان در دستور کار قرار گرفته و شش نانوایی جدید با تسهیلات ایجاد شده به مبلغ 240 میلیون ریال بهسازی شده اند تا مشکلات مسافرین به خصوص در ماه های پر مسافر جزیره حل شود.

عباسی در خصوص سیمان مورد نیاز جزیره قشم نیز بیان داشت: کارخانه سیمان سازی جزیره با افزایش تولید ماهانه به تولید چهار هزار و 500 تن در ماه رسیده است وبسیاری از نیازهای ساخت وساز و فعالیت های عمرانی جزیره را حل می کندو میزان مازاد مورد نیاز از طیق مسیر دریایی و بندر خمیر تامین می شود.

وی عنوان کرد: مردم جزیره تا پیش از این سیمان را هر کیسه سه هزار و 400 تومان خریداری می کردند که از این پس با اعمال نظارت شدیدتر، قیمت هر کیسه به دو هزار و 800 تومان کاهش یافته است.