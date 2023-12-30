به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر عظمائی روز شنبه با اعلام این خبر افزود: امضای تفاهم نامه همکاری تجاری کشورمان با کشورهای عضو اوراسیا افزایش قابل توجه رقم صادرات غیرنفتی به این منطقه را در پی خواهد داشت.

وی با بیان این که آذربایجان شرقی دروازه ورود به کشورهای اوراسیایی است، گفت: بازارهای تجاری در کشورهای اوراسیایی مزیت بزرگی برای تجارت خارجی استان است که باید از این فرصت‌ها به نحو احسن استفاده شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی تاکید کرد: به منظور افزایش مراودات تجاری اقدامات لازم در حال انجام است تا بیش از گذشته تجارت را با کشورهای اوراسیایی افزایش دهیم.

عظمائی ادامه داد: امسال ۸۱۲ قلم کالا از آذربایجان شرقی به کشورهای اوراسیایی صادر شد در صورتی که سال گذشته این آمار ۷۳۸ قلم کالا بود.

وی افزود: صادرات از استان به اوراسیا به ترتیب به کشورهای روسیه با رشد ۲۰۴ درصدی، ارمنستان با رشد ۳۱ درصدی و قزاقستان با رشد ۶ درصدی همراه بود.

عظمایی با بیان این که ارمنستان به دلیل وجود مرز زمینی با استان آذربایجان شرقی یکی از مقاصد اصلی صادرات به شمار می‌رود، اظهار کرد: علاوه بر مزیت وجود مرز زمینی با ارمنستان، ورود جدی به بازارهای روسیه از این طریق موجب رشد چشمگیر صادرات در سال آینده خواهد شد.

وی گفت: محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، صنعت، فرش و صنایع دستی، کشاورزی و معدن و صنایع معدنی از جمله گروه‌های کالایی مبادله شده در تجارت با کشورهای اوراسیایی است.