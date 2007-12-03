وزیر خارجه چین و سولانا مسئله هسته ای ایران را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این تماس یانگ جیه چی را از نتایج نشست اخیر خود با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره مسئله هسته ای این کشور آگاه کرد.



وزیر امور خارجه چین تاکید کرد که کشورش به ادامه تلاش های خود برای ایجاد راهکاری مناسب درقبال مسئله هسته ای ایران تمایل دارد.