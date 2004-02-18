مسابقات جودو قهرماني بانوان كشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار "مهر" اين مسابقات به خاطر بالا بردن سطح كيفي فني و تاكتيكي جودوكاران در دوبخش تيمي وانفرادي در 8 وزن و با حضور 159 ورزشكار از 16 استان كشوربرگزار مي شود.

بورامين مسئول انجمن جودوكاران كشور درمورد اين مسابقات گفت : اين مسابقات طي دو روز وطبق جدول فدراسيون رسمي مسابقات جهاني برگزار مي شود. ضمن اينكه درهمين راستا امروز گردهمايي سراسري داوران و مربيان سراسركشوردرمجموعه ورزشي آزادي برگزار شد كه طي آن مشكلات ورزش جودو بانوان كشور مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

وي ادامه داد : درحال حاضرمشغول انجام رايزني هاي لازم براي فراهم كردن اعزام تيم جودو بانوان به خارج از كشور هستيم كه اميدوارم بتوانيم زمينه اين امر را فراهم كنيم.