مسابقات جودو قهرماني بانوان كشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار "مهر" اين مسابقات به خاطر بالا بردن سطح كيفي فني و تاكتيكي جودوكاران در دوبخش تيمي وانفرادي در 8 وزن و با حضور 159 ورزشكار از 16 استان كشوربرگزار مي شود.
بورامين مسئول انجمن جودوكاران كشور درمورد اين مسابقات گفت : اين مسابقات طي دو روز وطبق جدول فدراسيون رسمي مسابقات جهاني برگزار مي شود. ضمن اينكه درهمين راستا امروز گردهمايي سراسري داوران و مربيان سراسركشوردرمجموعه ورزشي آزادي برگزار شد كه طي آن مشكلات ورزش جودو بانوان كشور مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.
وي ادامه داد : درحال حاضرمشغول انجام رايزني هاي لازم براي فراهم كردن اعزام تيم جودو بانوان به خارج از كشور هستيم كه اميدوارم بتوانيم زمينه اين امر را فراهم كنيم.
ششمين دوره مسابقات جودو قهرماني بانوان كشور از روز بيست و چهام بهمن ماه در مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "مهر" اين مسابقات به خاطر بالا بردن سطح كيفي فني و تاكتيكي جودوكاران در دوبخش تيمي وانفرادي در 8 وزن و با حضور 159 ورزشكار از 16 استان كشوربرگزار مي شود.
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