تیم ملی موی تای ایران قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درادامه رقابتهای جهانی موی تای تایلند ، اکبرکریمی (اپن) ، مصطفی عبداللهی ( وزن 75- کیلوگرم ) نیما مجیدی ( وزن 81- کیلوگرم ) با شکست حریفان خود در فینال مقتدرانه به مدال طلا دست یافتند.

دونماینده دیگر کشورمان مجتبی غفوری ( وزن 48- کیلوگرم ) و مسعود مقدم ( وزن 67- کیلوگرم) با کسب مدال نقره نایب قهرمان شدند . جعفر احمدی ( وزن 67- کیلوگرم ) علی اکران پور ( وزن 5/63- کیلوگرم ) و پوریا رخنه( 86- کیلوگرم) گردن آویز برنز را برگردن آویختند.

براین اساس ایران با کسب 9 مدال صدرنشین رقابتها شد ، اکراین به مقام دومی دست یافت و ازبکستان و روسیه نیز به عنوان سومی مشترک دست یافتند. در این دوره از رقابتها علی مهین ترابی و احمد انجدانی به عنوان مربی تیم ملی کشورمان را همراهی می کردند.

این رقابتها از روز سه شنبه هفته گذشته با حضور 1400 رزمی کار از 107 کشور جهان در ورزشگاه اسلند واقع در حومه بانکوک آغاز شد و امروز با قهرمانی تیم کشورمان به پایان رسید.

