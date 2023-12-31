به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در مدیریت بحران هیچ بحرانی دقیقاً مشابه بحران‌های دیگر نیست، اظهار کرد: طبق این تعریف علمی با وجود تفاوت‌های فاحش با تشابهات قابل توجهی در خصوص مخاطرات، روبرو هستیم که الزاماً درک این تشابهات، نیازمند برنامه ریزی برای مقابله با بحران و کاهش اثرات سو است.

یزدی مهر با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین راهبردهای مدیریت بحران در استان تهران، شناخت ظرفیت‌های موجود جهت ارتقای سطح عملکردی این حوزه است، بیان کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون مدیریت بحران کشور برای نظارت مستمر بر برنامه‌های نظام مدیریت بحران و بستر سازی و تسهیل دسترسی ذی نفعان به خدمات حوزه مدیریت بحران استان ضروری می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه عملکردی، مدیریت بحران بدون برنامه محوری با شکست روبرو می‌شود، افزود: برنامه ریزی اصل موفقیت در خدمت رسانی به مردم محسوب شده و قاعده اصلی مدیریت بحران برنامه محوری است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه شناخت چالش‌ها، نظام مسائل و بررسی کارکردهای این حوزه در چرخه مدیریت بحران، «قبل، حین و بعد از حوادث» است، گفت: رویکردهای علمی به این حوزه می‌تواند مسیر تحقق اهداف عالیه برای دستیابی به خدمات شایسته و درخور مردم شریف استان تهران را هموار و تسهیل کند.

یزدی مهر با اشاره به «مدیریت بحران مردم پایه» اظهار کرد: در این نوع مدیریت بحران بهره مندی از ظرفیت‌ها و گروه‌های مردمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بدون برنامه ریزی میسر نخواهد شد و در این زمینه باید اعلام کنیم که رویکرد مدیریت بحران در استان تهران مردم پایه و برنامه محور است.

وی در تبیین بیشتر «مدیریت بحران مردم پایه» عنوان کرد: طبق الگوهای بررسی شده جلب مشارکت های مردمی با سازماندهی مناسب بهترین راه مقابله با بحران‌ها است، چرا که با وجود تکنولوژی و پیشرفت‌های حاصله هنوز هم ظرفیت و توان دولت‌ها برای کنترل بحران‌ها با مقیاس بالا کافی نیست و قطعاً اتکا به توان و مشارکت‌های مردمی در بحران‌ها راهگشا می‌باشد.