ادامه تعلیق فعالیت جیش المهدی/ اشغالگران عامل فتنه انگیزی درعراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مقتدی صدر در بیانیه صادره از دفتر وی در شهر نجف که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری اصوات العراق دریافت شد، از پیروان خود در جیش المهدی به خاطر اطاعت و اجرای تصمیم وی در تعلیق فعالیت های این گروه تشکر کرد و خواستار ادامه این تعلیق شد.

مقتدی صدر اواخر ماه اوت سال جاری دستور تعلیق شش ماهه فعالیت جیش المهدی را به خاطر مسائل مربوط به بازسازی و ساختارسازی دوباره آن صادر کرد.

صدر همچنین اشغالگران را مسئول روند بازداشت و حمله و بازرسی ها با هدف از بین بردن جریان صدر بویژه در استانهای دیوانیه و کربلا دانست.



وی در بیانیه خود گفت: باقی ماندن اشغالگران در سرزمین مقدس عراق ضرر و زیان زیادی درپی دارد و عامل مهم در تفرقه افکنی بین مردم و دولت به شمار می رود و اشغالگران طرف ها را همچنان علیه یکدیگر تحریک و در میان برادران عراقی به منظور برهم زدن امنیت و ثبات عراق فتنه انگیزی می کنند.