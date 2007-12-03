به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در دیدار خصوصی شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی امیر قطر که پس از مراسم افتتاحیه نشست سران شورای همکاری خلیج فارس انجام شد با اشاره به پیشرفت‌ها و موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف علمی، تکنولوژیکی و صنعتی، خاطرنشان کرد: ایران برای انتقال تجربیات و دستاوردهای خود در زمینه‌های گوناگون به کشورهای حاشیه خلیج فارس محدودیتی ندارد.

رئیس جمهورتصریح کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس باید از منابع مستعد و امکانات فراوان خود در راستای تعمیق دوستی‌ها و پیشرفت ملت‌های منطقه گام بردارند.

دکتر احمدی نژاد روابط برادرانه و گسترده جمهوری اسلامی ایران و قطرمورد اشاره قرار داد و گفت: روابط تهران - دوحه الگوی مناسبی برای کشورهای منطقه به منظور گسترش و توسعه روزافزون مناسبات و همکاری‌ها با یکدیگر است.

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر نیز در این دیدار با قدردانی از شرکت دکتر احمدی نژاد در این نشست ، سخنرانی وی را بسیار ارزشمند و کاملا شفاف توصیف‌کرد و گفت:حتما پیشنهادهای شما در این نشست را با دقت بررسی خواهیم کرد.

وی همچنین با انتقاد از دنباله روی برخی سیاستمداران کشورهای منطقه از کشورهای غربی در قبال موضوع هسته‌ای ایران تصریح کرد: موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بایداز طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیگیری و حل و فصل شود.