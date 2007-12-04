دیدار مدعیان لغو شد / بازی سرنوشت ساز در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های این هفته درحالی برگزار می شود که حساس ترین دیدارهفته بین دو تیم پیکان تهران و پردیس متحد قزوین به دلیل حضور بازیکنان آنها در اردوی تیم ملی لغو و به یکشنبه آینده موکول شده است. همچنین دیدار تیم های استقلال گنبد و بانک صادرات مشهد نیز بنا به درخواست گنبدی ها و مشکلات مالی که گریبانگیراین تیم شده لغو شده است. سایر بازی های این هفته طبق برنامه قبلی برگزار می شود:

اتکا تهران – تربیت یزد (تهران – ساعت 16)

یزدی ها در جدول رده بندی موقعیت بهتری نسبت به اتکا دارند اما این دلیلی بر موفقیت از پیش تعیین شده آنها نیست. بازیکنان ابراهیم وادی با وجود یک بازی کمتر تنها یک امتیاز کمتر از حریف خود دارند. در کل برتری دو تیم نسبت به یکدیگر بسیار ناچیز است و همین مسئله می تواند باعث ارائه بازی زیبا از سوی بازیکنان اتکا و تربیت یزد باشد.

داوران: علی نژاد، سلیمانی ناظر: راهجردیان

پگاه ارومیه – سایپا تهران (ارومیه – ساعت 17)

در غیاب والیبالیست های پردیس و پیکان، بازیکنان پگاه و سایپا می توانند برگزار کننده حساس ترین و دیدنی ترین بازی های فردا باشند. سایپا بر خلاف تصور فعلا جایی در مثلث قهرمانی ندارد. این تیم برای آنکه زمینه تصاحب یکی از رئوس این مثلث را برای خود فراهم کند باید پیروز بازی چهارشنبه باشد چرا که تیم پگاه در کنار پیکان و پردیس، سازنده مثلث قهرمانی تا به این هفته از مسابقات بوده است. سایپا که برای رسیدن به جمع سه تیم برتر حریفی به نام بانک صادرات را هم جلوتر از خود می بیند بازی سختی در ارومیه خواهد داشت. کسب امتیاز در حضور تماشاگران پگاه کار راحتی برای هر تیمی نیست.

داوران: حق بین، ابراهیم زاده ناظر: کشفی

شهرداری همدان – گل گهر سیرجان ( همدان – ساعت 17)

بازی تیم های ته جدولی هم جذابیت های خاص خودش را دارد. همدانی ها که بازی های لیگ را با خلق شگفتی آغاز کردند و درهمه بازی ها پرقدرت ظاهر شدند الان تنها سه پله با انتهای جدول فاصله دارند. از طرفی سیرجانی ها هم با وجود نتیجه نگرفتن، همیشه جزو تیم های کوبنده و حتی خطرناک بوده اند. سماجت بازیکنان دو تیم و دوندگی آن ها در طول مسابقه به طورحتم منجر به یک بازی تماشاگر پسند می شود.

داوران: یگانه مجد، میرازیی ناظر: نعمتی

استیل آذین – ارومدشت (تهران – ساعت 18)‌

ارومدشت ضعیف ترین تیم لیگ برتری تا به این هفته از بازی ها بوده است. این تیم در هر هفت بازی گذشته خود مغلوب شده است. بازیکنان یدالله کارگرپیشه فردا در تهران یکبار دیگر بخت خود را برای پیروزی آزمایش می کنند. اما بعید به نظر می رسد شاگردان مربی تیم ملی اجازه موفقیت درچنین کاری را به آنها بدهند.

داوران: فیروزی، عابدزاده ناظر: خوشدل

رده بندی تیم های شرکت کننده در رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور از این قرار است:

* پردیس متحد قزوین ( 7 بازی – 13 امتیاز)

* پیکان تهران ( 6 بازی – 12 امتیاز)

* پگاه ارومیه (6 بازی – 11 امتیاز)

* بانک صادرات مشهد (7 بازی – 11 امتیاز)

* سایپا تهران (6 بازی – 10 امتیاز)

* تربیت یزد (7 بازی – 10 امتیاز)

* استیل آذین تهران (6 بازی – 9 امتیاز)

* پتروشیمی بندر امام (7 بازی – 9 امتیاز)

* اتکا تهران ( 6 بازی – 9 امتیاز)

* شهرداری همدان (6 بازی – 9 امتیاز)

* گل گهر سیرجان (6 بازی – 8 امتیاز)

* استقلال گنبد (7 بازی – 8 امتیاز)

* ارومدشت ارومیه (7 بازی – 7 امتیاز)