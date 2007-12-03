حجاج مواظب کلاهبرداران باشند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره علاوه بر گرانفروشی و عرضه برخی کالاهای بی کیفیت در آشفته بازارهای شلوغ مدینه ، کلاهبرداری های جدیدی دامنگیر زائران گردیده است .

روز گذشته سروصدای یک زائر ایرانی در یک فروشگاه توجه همگان را به خود جلب کرد . این زائر دو پیام کوتاه از شبکه تلفن همراه عربستان دریافت کرده بود که از انتقال اعتبار سیم کارت اعتباری خود به دو سیم کارت دیگر تشکر می کرد .

در پیگیری های خبرنگار مهر معلوم شد یکی از فروشندگان فروشگاه مذبور به بهانه دیدن گوشی مشتری با فشردن چند کلید اقدام به انتقال 60 ریال اعتبار از سیم کارت وی به سیم کارت دونفر دیگر کرده بود .

این گزارش می افزاید با مداخله دیگر حجاج ایرانی فروشنده مجبور به پرداخت نقدی مبلغ مذکور گردید.