مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

معاون وزیر امور خارجه : ایران در برابر تصویب قطعنامه جدید سکوت نمی کند

در واکنش به جدایی فرشیدی و پیوستن احمدی به کابینه مطرح شد؛ انتقاد نمایندگان از تغییرات ناگهانی کابینه

شرایط جدید ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان خارج از کشور



اعتماد:

گزارش تحلیلی - تاریخی اعتماد از سرانجام تعهدات هسته یی روس ها، نشیب و فراز نیروگاه هسته یی بوشهر

شاخص های بورس باز هم کاهش یافتند

ونزوئلایی ها با مادام العمر شدن ریاست جمهوری مخالفت کردند، باخت بزرگ آقای چاوس



اعتماد ملی :

ترافیک در بازار دلار

در جریان سفر هیئتی از حزب اعتماد ملی به پکن صورت گرفت، مذاکره کروبی با مقام های حزب کمونیست چین

دبیر کل خانه کارگر: بحران در محیط های کار را افشا خواهیم کرد



ایران :

رئیس جمهوری درنشست دوحه پیشنهاد داد، تجارت آزاد در خلیج فارس

تا پایان آبان ماه و با رشد 6/12 درصدی ، صادرات غیر نفتی از 10 میلیارد دلار گذشت

رئیس سازمان نظام پرستاری هشدار داد، برخورد قضایی با آگهی های مراقبت خانگی بدون مجوز



ابرار:

یک نماینده : گرانی ، بیکاری و اعتیاد کشور را تهدید می کند

عضو فراکسیون اصولگرایان: فراکسیون ها نمره قابل قبولی در مجلس هفتم ندارند

مخبر کمیسیون امنیت ملی : فرشیدی کارنامه قابل دفاعی در وزارت آموزش و پرورش بر جای نگذاشت

عضو جمعیت ایثارگران: مجلس ششم، پرتنش ، پرادعا و جنجالی بود



ابتکار:

اهلا و سهلا یا اخی احمدی نژاد ، احمدی نژاد: مرحبا بکم ای برادران ، در تهران خدمتتان باشیم

دومین استیضاح در انتظار وزیر جهاد کشاورزی

واردات از مرز 29 میلیارد دلار گذشت



اسرار:

عبدالله جاسبی دردیدار با انجمن روزنامه های غیر دولتی : واگذاری امور کشور به بخش غیر دولتی راهکار حل معضلات کشور است

فاطمه کروبی: شایسته سالاری مبنای کار ائتلاف مردمی اصلاحات است

تشکری هاشمی :حاضریم یک خط منوریل به عنوان سمبل در تهران احداث کنیم



تفاهم:

انتقاد شدید وزارت صنایع از وزارت کشاورزی : شکر را نابود کردید

موفقیت قابل توجه اقتصاد نوین: یک بانک خصوصی ، رقبای دولتی را پشت سر گذاشت

همایش بیمه گران در روز بیمه ؛ شور اصلاح در 72 سالگی



تهران امروز:

احمدی نژاد در اجلاس دوحه مطرح کرد، 12 پیشنهاد ایران به اعراب خلیج فارس

مراسم تودیع فرشدی ومعارفه علی احمدی برگزار شد، درخواست نمایندگان ؛ معرفی وزیر از بدنه آموزش وپرورش

چمران: انحلال شوراهای شهر زیبنده ما نیست



جام جم:

حلقه مفقوده گاز سوز شدن خودروها

باهنر: اقتضای اصولگرایی ، گاه سکوت و گاه فریاد است

سخنگوی انجمن روزنامه ناران مسلمان: تغییرات پی در پی ، دولت را از اهدافش دور می کند



جوان:

پیشنهاد احمدی نژاد به نشست دوحه، تشکیل شورای اقتصادی - امنیتی حوزه خلیج فارس

احمدی نژاد: جوسازی درباره موضوع هسته ای ایران ، سیاسی و تبلیغاتی است

لاریجانی : باید در مقابل فشارها هوشمندانه مقاومت کرد



جمهوری اسلامی:

12 پیشنهاد ایران برای تقویت روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس

معاون وزیر خارجه: ایران در برابر تصویب قطعنامه جدید وتحریم واکنش نشان می دهد

مدیر عامل شرکت مترو تهران : جابجایی خروجی ایستگاه چهار راه ولی عصر خط 4 مترو مزاحمتی برای مسافران خواهد بود



خراسان:

12 پیشنهاد رئیس جمهور در نشست شورای همکاری خلیج فارس

اظهارات داوودی درباره تغییر فرشیدی ، شایعه استعفای وزرای کار ، کشور و کشاورزی

چمران: فشاری از طرف دولت برای انحلال شوراها وجود ندارد



حمایت:

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: تشکیل اتحادیه حقوقی وقضایی کشورهای اسلامی

رئیس کل دادگستری استان تهران : نباید آبروی انسانی بیگناه ریخته شود

سردار رویانیان: یکصد هزار آژانس و مسافربر شخصی کارت سوخت می گیرند



حیات نو:

آغاز به کار اجلاس 146 اوپک در ابوظبی ، تعیین سبد ارزی و سطح تولید دردستور کار اوپک

تاکید دوباره بانک مسکن، خرید و فروش وام مسکن غیر قانونی است

طی هشت ماه نخست سال ، افزایش 10 درصدی ارزش واردات



خبر:

12 پیشنهاد رئیس جمهور برای تقویت روابط کشورهای حوزه خلیج فارس ، احمدی نژاد خواستار ایجاد سازمان همکاری های امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس شد

وزیر مسکن: 2 میلیون خانوارایرانی اجاره نشین هستند

آیا وزرای کشور، کار و کشاورزی هم استعفا می دهند؟ توضیحات معاون اول رئیس جمهور درباره استعفای وزیر آموزش و پرورش



دنیای اقتصاد:

افزایش واردات گوشی موبایل از مجاری قاچاق

تجارت خارجی ایران همچنان رو به صعود

هوگو چاوز غافلگیر شد، " نه " ونزوئلا به اصلاحات سوسیالیستی



سرمایه:

مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صنایع و معادن: نمی توان با واردات کشور را اداره کرد

30 امضا برای استیضاح مجدد وزیر جهاد کشاورزی

در هشت ماهه سال جاری ، واردات از مرز 29 میلیارد دلار گذشت



سیاست روز:

درنامه سرگشاده عشایر استان فارس به مسئولان مطرح شد؛ استمداد مردم فارس برای برخورد با مافیای زمین خوار

نوید فعالان بازار به خریداران : مردم منتظر کاهش قیمت مسکن باشند

آیت الله شاهرودی در آستانه اجلاس روسای قضایی 56 کشور اسلامی تاکید کرد: ضرورت تشکیل اتحادیه حقوقی کشورهای اسلامی



صدای عدالت:

بانک های چین معاملات با ایران را محدود کردند

آموزش و پرورش 2 وزیره می شود

6 ایراد اساسی به بودجه نویسی جدید



عصر اقتصاد:

مدیر عامل فولاد جنوب اعلام کرد: بحران 10 ساله تولید کنندگان دولتی فولاد

عضو کمیسیون صنایع و معادن: چرخش صادرات به نفع واردات تندر 90 خدشه ای ایجاد نمی کند

معاون وزیر بازرگانی خبر داد: آمادگی دولت برای واگذاری فعالیت ها به اتاق بازرگانی



قدس:

رئیس جمهور در دوحه بیان کرد: 12 پیشنهاد ایران برای تقویت روابط با کشورهای منطقه خلیج فارس

نیوزویک: آمریکا به نتایج تحریم علیه ایران امیدوار نباشد

مدیر عامل شرکت بورس در گفتگو با قدس پیشنهاد داد: عرضه های بزرگ سهام را متوقف کنید



قیام:

احتمال تغییرات بعدی تکذیب نشد، داوودی : تغییرات کابینه برای تحرک بیشتر است

تهران میزبان 56 مقام عالی قضایی

دکتر عباسپور: نگران انتصاب سرپرست آموزش و پرورش هستیم



کاروکارگر:

احمدی نژاد در نشست دوحه خواستار شد، تشکیل سازمان های امنیتی و اقتصادی خلیج فارس

گفتگوهای جلیلی با مقامات عالیرتبه روسیه امروز انجام می شود، مسکو: مذاکره با گروه 1+5 باید منافع ایران را تامین کند

هفته نامه آمریکایی تایم : ضعف سیاسی اولمرت و عباس اجرای توافق آناپولیس را ناممکن می کند



کیهان:

با حضور احمدی نژاد در شورای همکاری خلیج فارس ،اجلاس دوحه دهن کجی به آناپولیس

مدیر عامل سازمان عمران بنیاد مستضعفان: آزاد راه تهران - شمال 1100 میلیارد تومان دیگر پول می خواهد

فرمانده سابق ناتو: آمریکا بدون کمک ایران نمی تواند از عراق خارج شود



همبستگی:

اصلاح قانون اساسی ونزوئلا رای نیاورد، مردم ترمز چاوز را کشیدند

معاون وزیر خارجه ایران: ایران به صدور قطعنامه سوم واکنش نشان می دهد

مهدی کروبی در چین: از طریق شفاف سازی به حل موضوع هسته ای ایران بپردازیم



همشهری:

پیشنهاد های رئیس جمهوری به شورای همکاری خلیج فارس

بدهی 70 میلیارد تومانی دولت به اتوبوسرانی تهران

متخلفان 7 هزار تومان جریمه می شوند، تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی



هدف واقتصاد:

پرداخت 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی ، جهرمی: یارانه سود تسهیلات را یک جا به بانک ها می دهیم

لاریجانی : باید در مقابل فشارها در مسیر هسته ای مقاومت کرد

12 پیشنهاد احمدی نژاد برای تقویت روابط کشورهای منطقه خلیج فارس