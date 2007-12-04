مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:
معاون وزیر امور خارجه : ایران در برابر تصویب قطعنامه جدید سکوت نمی کند
در واکنش به جدایی فرشیدی و پیوستن احمدی به کابینه مطرح شد؛ انتقاد نمایندگان از تغییرات ناگهانی کابینه
شرایط جدید ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان خارج از کشور
اعتماد:
گزارش تحلیلی - تاریخی اعتماد از سرانجام تعهدات هسته یی روس ها، نشیب و فراز نیروگاه هسته یی بوشهر
شاخص های بورس باز هم کاهش یافتند
ونزوئلایی ها با مادام العمر شدن ریاست جمهوری مخالفت کردند، باخت بزرگ آقای چاوس
اعتماد ملی :
ترافیک در بازار دلار
در جریان سفر هیئتی از حزب اعتماد ملی به پکن صورت گرفت، مذاکره کروبی با مقام های حزب کمونیست چین
دبیر کل خانه کارگر: بحران در محیط های کار را افشا خواهیم کرد
ایران :
رئیس جمهوری درنشست دوحه پیشنهاد داد، تجارت آزاد در خلیج فارس
تا پایان آبان ماه و با رشد 6/12 درصدی ، صادرات غیر نفتی از 10 میلیارد دلار گذشت
رئیس سازمان نظام پرستاری هشدار داد، برخورد قضایی با آگهی های مراقبت خانگی بدون مجوز
ابرار:
یک نماینده : گرانی ، بیکاری و اعتیاد کشور را تهدید می کند
عضو فراکسیون اصولگرایان: فراکسیون ها نمره قابل قبولی در مجلس هفتم ندارند
مخبر کمیسیون امنیت ملی : فرشیدی کارنامه قابل دفاعی در وزارت آموزش و پرورش بر جای نگذاشت
عضو جمعیت ایثارگران: مجلس ششم، پرتنش ، پرادعا و جنجالی بود
ابتکار:
اهلا و سهلا یا اخی احمدی نژاد ، احمدی نژاد: مرحبا بکم ای برادران ، در تهران خدمتتان باشیم
دومین استیضاح در انتظار وزیر جهاد کشاورزی
واردات از مرز 29 میلیارد دلار گذشت
اسرار:
عبدالله جاسبی دردیدار با انجمن روزنامه های غیر دولتی : واگذاری امور کشور به بخش غیر دولتی راهکار حل معضلات کشور است
فاطمه کروبی: شایسته سالاری مبنای کار ائتلاف مردمی اصلاحات است
تشکری هاشمی :حاضریم یک خط منوریل به عنوان سمبل در تهران احداث کنیم
تفاهم:
انتقاد شدید وزارت صنایع از وزارت کشاورزی : شکر را نابود کردید
موفقیت قابل توجه اقتصاد نوین: یک بانک خصوصی ، رقبای دولتی را پشت سر گذاشت
همایش بیمه گران در روز بیمه ؛ شور اصلاح در 72 سالگی
تهران امروز:
احمدی نژاد در اجلاس دوحه مطرح کرد، 12 پیشنهاد ایران به اعراب خلیج فارس
مراسم تودیع فرشدی ومعارفه علی احمدی برگزار شد، درخواست نمایندگان ؛ معرفی وزیر از بدنه آموزش وپرورش
چمران: انحلال شوراهای شهر زیبنده ما نیست
جام جم:
حلقه مفقوده گاز سوز شدن خودروها
باهنر: اقتضای اصولگرایی ، گاه سکوت و گاه فریاد است
سخنگوی انجمن روزنامه ناران مسلمان: تغییرات پی در پی ، دولت را از اهدافش دور می کند
جوان:
پیشنهاد احمدی نژاد به نشست دوحه، تشکیل شورای اقتصادی - امنیتی حوزه خلیج فارس
احمدی نژاد: جوسازی درباره موضوع هسته ای ایران ، سیاسی و تبلیغاتی است
لاریجانی : باید در مقابل فشارها هوشمندانه مقاومت کرد
جمهوری اسلامی:
12 پیشنهاد ایران برای تقویت روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس
معاون وزیر خارجه: ایران در برابر تصویب قطعنامه جدید وتحریم واکنش نشان می دهد
مدیر عامل شرکت مترو تهران : جابجایی خروجی ایستگاه چهار راه ولی عصر خط 4 مترو مزاحمتی برای مسافران خواهد بود
خراسان:
12 پیشنهاد رئیس جمهور در نشست شورای همکاری خلیج فارس
اظهارات داوودی درباره تغییر فرشیدی ، شایعه استعفای وزرای کار ، کشور و کشاورزی
چمران: فشاری از طرف دولت برای انحلال شوراها وجود ندارد
حمایت:
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: تشکیل اتحادیه حقوقی وقضایی کشورهای اسلامی
رئیس کل دادگستری استان تهران : نباید آبروی انسانی بیگناه ریخته شود
سردار رویانیان: یکصد هزار آژانس و مسافربر شخصی کارت سوخت می گیرند
حیات نو:
آغاز به کار اجلاس 146 اوپک در ابوظبی ، تعیین سبد ارزی و سطح تولید دردستور کار اوپک
تاکید دوباره بانک مسکن، خرید و فروش وام مسکن غیر قانونی است
طی هشت ماه نخست سال ، افزایش 10 درصدی ارزش واردات
خبر:
12 پیشنهاد رئیس جمهور برای تقویت روابط کشورهای حوزه خلیج فارس ، احمدی نژاد خواستار ایجاد سازمان همکاری های امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس شد
وزیر مسکن: 2 میلیون خانوارایرانی اجاره نشین هستند
آیا وزرای کشور، کار و کشاورزی هم استعفا می دهند؟ توضیحات معاون اول رئیس جمهور درباره استعفای وزیر آموزش و پرورش
دنیای اقتصاد:
افزایش واردات گوشی موبایل از مجاری قاچاق
تجارت خارجی ایران همچنان رو به صعود
هوگو چاوز غافلگیر شد، " نه " ونزوئلا به اصلاحات سوسیالیستی
سرمایه:
مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صنایع و معادن: نمی توان با واردات کشور را اداره کرد
30 امضا برای استیضاح مجدد وزیر جهاد کشاورزی
در هشت ماهه سال جاری ، واردات از مرز 29 میلیارد دلار گذشت
سیاست روز:
درنامه سرگشاده عشایر استان فارس به مسئولان مطرح شد؛ استمداد مردم فارس برای برخورد با مافیای زمین خوار
نوید فعالان بازار به خریداران : مردم منتظر کاهش قیمت مسکن باشند
آیت الله شاهرودی در آستانه اجلاس روسای قضایی 56 کشور اسلامی تاکید کرد: ضرورت تشکیل اتحادیه حقوقی کشورهای اسلامی
صدای عدالت:
بانک های چین معاملات با ایران را محدود کردند
آموزش و پرورش 2 وزیره می شود
6 ایراد اساسی به بودجه نویسی جدید
عصر اقتصاد:
مدیر عامل فولاد جنوب اعلام کرد: بحران 10 ساله تولید کنندگان دولتی فولاد
عضو کمیسیون صنایع و معادن: چرخش صادرات به نفع واردات تندر 90 خدشه ای ایجاد نمی کند
معاون وزیر بازرگانی خبر داد: آمادگی دولت برای واگذاری فعالیت ها به اتاق بازرگانی
قدس:
رئیس جمهور در دوحه بیان کرد: 12 پیشنهاد ایران برای تقویت روابط با کشورهای منطقه خلیج فارس
نیوزویک: آمریکا به نتایج تحریم علیه ایران امیدوار نباشد
مدیر عامل شرکت بورس در گفتگو با قدس پیشنهاد داد: عرضه های بزرگ سهام را متوقف کنید
قیام:
احتمال تغییرات بعدی تکذیب نشد، داوودی : تغییرات کابینه برای تحرک بیشتر است
تهران میزبان 56 مقام عالی قضایی
دکتر عباسپور: نگران انتصاب سرپرست آموزش و پرورش هستیم
کاروکارگر:
احمدی نژاد در نشست دوحه خواستار شد، تشکیل سازمان های امنیتی و اقتصادی خلیج فارس
گفتگوهای جلیلی با مقامات عالیرتبه روسیه امروز انجام می شود، مسکو: مذاکره با گروه 1+5 باید منافع ایران را تامین کند
هفته نامه آمریکایی تایم : ضعف سیاسی اولمرت و عباس اجرای توافق آناپولیس را ناممکن می کند
کیهان:
با حضور احمدی نژاد در شورای همکاری خلیج فارس ،اجلاس دوحه دهن کجی به آناپولیس
مدیر عامل سازمان عمران بنیاد مستضعفان: آزاد راه تهران - شمال 1100 میلیارد تومان دیگر پول می خواهد
فرمانده سابق ناتو: آمریکا بدون کمک ایران نمی تواند از عراق خارج شود
همبستگی:
اصلاح قانون اساسی ونزوئلا رای نیاورد، مردم ترمز چاوز را کشیدند
معاون وزیر خارجه ایران: ایران به صدور قطعنامه سوم واکنش نشان می دهد
مهدی کروبی در چین: از طریق شفاف سازی به حل موضوع هسته ای ایران بپردازیم
همشهری:
پیشنهاد های رئیس جمهوری به شورای همکاری خلیج فارس
بدهی 70 میلیارد تومانی دولت به اتوبوسرانی تهران
متخلفان 7 هزار تومان جریمه می شوند، تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی
هدف واقتصاد:
پرداخت 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی ، جهرمی: یارانه سود تسهیلات را یک جا به بانک ها می دهیم
لاریجانی : باید در مقابل فشارها در مسیر هسته ای مقاومت کرد
12 پیشنهاد احمدی نژاد برای تقویت روابط کشورهای منطقه خلیج فارس
مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز بدین شرح است.
آفرینش:
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