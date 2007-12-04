200 سازمان مردم نهاد در خراسان جنوبی فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا طاهری شب گذشته در جمع نمایندگان تشکل های مردم نهاد خراسان جنوبی اظهار داشت: نهادهای مردمی و سازمانهای مردم‌ نهاد باید جامعه را به سوی همگرایی ملی سوق دهند.

وی با اشاره به اینکه حرکت دولت به سوی واقع گرایی و استقلال این سازمانهاست، افزود: امسال اعتبارات سازمان های مردم نهاد محدود شده است و با توجه به فعالیت این سازمانها به آنها اختصاص خواهد یافت.

طاهری با اشاره به اینکه سازمان ملی جوانان استان با داشتن 70 تشکل از بیشترین تشکل مردمی در استان برخوردار است خاطرنشان کرد: جامعه نیازمند نشاط و پویایی است بر همین سازمانهای مردم ‌نهاد می‌ توانند به عنوان موثرترین نهاد، مردم را به سوی پویایی حرکت دهند.

مدیرکل امور اجتماعی، انتخابات و شوراها در استانداری خراسان جنوبی یادآور شد: تشکل های غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد به عنوان بازوان توانمند شوراها نقش مهمی در برنامه های فرهنگی و اجتماعی دارند.

وی نقش این سازمانها را در جامعه بسیار ارزشمند دانست و بیان داشت: حضور جوانان به خصوص زنان در نهادهای مردمی گامی موثر در پیشرفت و توسعه کشور و منطقه محسوب می شود.

طاهری غیر دولتی بودن، غیر انتفاعی بودن، خودجوش بودن و تمایل به استقلال و داشتن هدف مشخص را از جمله ویژگی های سازمانهای مردم نهاد برشمرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مساجد از جمله سازمانهای مردم نهاد هستند، افزود: بیش از ‪ ۱۴۰۰ ‬ سال است که در اسلام مساجد توسط سازمانهای مردم ‌نهاد اداره می‌ شوند.

عیسی فرهادی خدامحوری و اخلاص را از مهمترین شاخصه‌های اداره مساجد توسط مردم عنوان کرد و یادآور شد: اداره مساجد از سوی سازمانهای مردم‌ نهاد می‌ تواند به عنوان یک الگو در جامعه جهانی ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه ایران از جمله کشورهایی است که نخستین تشکیلات حکومتی بشر در آن شکل گرفته و قبل از هر حکومتی به دنبال دموکراسی بوده است، ادامه د اد: امروز حکومتی موفق است که سازمانهای مردم ‌نهاد آن موفق باشند اما عمده این سازمانها دستخوش مسایل سیاسی شده‌ اند.

نماینده سازمانهای مردم‌ نهاد خراسان جنوبی نیز در این گردهمایی عنوان کرد: مشارکت نهادهای مردمی برای انجام فعالیتهای اجتماعی رابطه مستقیم با سطح توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور دارد.

علیرضا ملایی شفاف نبودن قانون سازمانهای مردم‌ نهاد، جوان بودن این تشکلها و نهادینه نشدن کامل آنها از نظر اجرایی و فرهنگی را از جمله موانع فراروی سازمانهای مردم ‌نهاد برشمرد و افزود: کمبود منابع مالی، فنی و حمایتی، کم ‌توجهی به نقش نهادهای سنتی عدم فرهنگ ‌سازی برای پذیرش این تشکلها توسط اقشار مختلف جامعه و ضعف اعتماد مراجع دولتی ذیربط نسبت به فعالیت این تشکلها از دیگر این مشکلات است.

وی پیش ‌بینی منابع مالی برای گسترش و فعال ‌سازی اولیه نهادهای غیردولتی ترویج و حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی در محلات، شفاف بودن و بازنگری قوانین و برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی را از جمله راهکارها برای توسعه و تسهیل فعالیتهای سازمانهای مردم ‌نهاد ذکر کرد.