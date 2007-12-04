50 درصد شالیزارهای مازندران قابلیت کشت دوم ندارند

تورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 240 هزار هکتار اراضی شالیزاری در مازندران، 120 هزار هکتار به علت باتلاقی و ماندابی در فصل های سرما قابلیت کشت ندارند.

وی با بیان اینکه تنها راه بهره برداری از این اراضی، برداشت دوباره برنج رتون است، خاطرنشان کرد: 30 هزار تن شلتوک رتون امسال از 22 هزار هکتار شالیزار برداشت شد.

تورنگ افزود: در سطح 42 هزار هکتار از اراضی استان کلزا کشت شد که این میزان در سال جاری به 32 هزار هکتار کاهش یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیمه محصولات کشاورزی در مازندران از 205 هزار هکتار پارسال به 115 هزار هکتار در سال جاری کاهش یافته است، بیان داشت: پرداخت دیر هنگام خسارت و مطابق نبودن برخی عوامل خسارت زا با شرایط جغرافیایی مازندران از دلایل کاهش رغبت کشاورزان مازندران برای انعقاد قرارداد با بیمه است.

تورنگ افزود: در این راستا، هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور برای تغییر برخی عوامل خسارت زا در سال 87 در استان موافقت کرد.